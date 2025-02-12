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  4. Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Англия
12 февраля 2025, 15:01 |
1727
2

Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч

Рафинья может покинуть «Барселону»

12 февраля 2025, 15:01 |
1727
2
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, руководство «красных» считает 28-летнего футболиста хорошим вариантом для замены египтянина Мохамеда Салаха, который, с большой вероятностью, покинет клуб летом

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Напомним, по версии издания Goal Рафинья расположился на втором месте в списке главных претендентов на «Золотой мяч 2025».

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 2
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ALM
Рафінья, звісно, гарний гравець. Але йому вже 28. Тобто Ліверу через 2-3 роки знову треба буде шукати нападника рівня Салаха.
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Микола Унгурян
не факт ще що Салах піде, ніби і гра йде у нього, і до рекордів наблизився, можна замахнутись...
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0
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