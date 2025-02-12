Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Рафинья может покинуть «Барселону»
Английский «Ливерпуль» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, руководство «красных» считает 28-летнего футболиста хорошим вариантом для замены египтянина Мохамеда Салаха, который, с большой вероятностью, покинет клуб летом
В сезоне 2024/25 Рафинья провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Напомним, по версии издания Goal Рафинья расположился на втором месте в списке главных претендентов на «Золотой мяч 2025».
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