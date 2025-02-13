Триллер в Ливерпуле, Костюк в 1/4 финала в Дохе, Лэнь – игрок Лейкерс

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 12 февраля.

1. Итоги первых матчей 1/16 финала ЛЧ. Успех Трубина, неудача Милана

12 февраля состоялись 4 матча стадии 1/16 финала Лиги чемпионов

2A. Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й

Джеймс Тарковски принес ирискам одно очко, а Салах оформил гол + ассиста – 2:2

2B. Бомбардир Павлидис принес Бенфике с Трубиным победу над Монако в матче ЛЧ

Орлы победили со счетом 1:0: Вангелис забил на 48-й минуте, а Анатолий отыграл на ноль

2C. Не оставили шансов. Плимут с Таловеровым разгромил Миллуолл

Хозяева поля добыли важную победу

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником

Константин Вивчаренко останется игроком киевского клуба до 2028 года

3B. Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре

Один из самых дорогостоящих игроков житомирских «волков» покинул УПЛ

4. Украинский защитник может принять испанское гражданство

Богдан Милованов не дождался вызова в национальную сборную

5A. Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе

Марта в двух сетах переиграла Магду Линетт в 1/8 финала соревнований в Катаре

5B. US Open внедряет новшества. Шок недели: одному из турниров сменили формат

Смешанный парный разряд будет проведен совершенно новым способом

5C. Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе

Аманда Анисимова разбила Лейлу Фернандес в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Катаре

6A. Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой

Александр будет драться с победителем пары Дюбуа – Паркер

6B. ВИДЕО. У чемпиона мира из Украины пытались силой отобрать его пояс

Берничик и Дэвис провели вторую битву взглядов

6C. Усик рассказал, сколько лет ему осталось до конца карьеры

Александр планирует провести еще два поединка

7. ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Лэнь стал игроком Лейкерс

Игрок будет выступать под 27-м номером

8A. ЕЮОФ-2025. Первое золото по биатлону. Украина выиграла сингл-микст

Третий триумф биатлонистов в истории Украины на соревнованиях

8B. Пидручный поднял в топ-10. Украина стала 8-й в смешанной эстафете на ЧМ

Золотую награду завоевала сборная Франции

9A. Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть

Денис может удивить в США

9B. Триумф Франции, падение лидеров и невероятный успех Чехии

Блогер Sport.ua Евгения Антонова подводит итоги гонки-открытия чемпионата мира по биатлону-2025

10. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Когда меня хотели купить, у Суркиса отключился факс»

Легенда киевского «Динамо» 90-х – гость «Старой школы»