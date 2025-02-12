Украинский защитник может принять испанское гражданство

26-летний украинский защитник Богдан Милованов, который недавно подписал трехлетний контракт со шведским «Сириусом», может принять испанское гражданство. Об этом Милованов рассказал в разговоре с блогером Sport.ua Сергеем Тищенко.

«Сборная Украины? Когда был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной», – сказал Милованов.

Последним клубом Милованова была португальская «Арока», которую он покинул прошлым летом. Милованов с пяти лет постоянно жил в Испании, где выступал за «Хетафе», «Гранаду» и «Спортинг» из Хихона. В его активе семь матчей и один гол за молодежную сборную Украины.