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Испания
12 февраля 2025, 14:46 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:46
3110
10

Украинский защитник может принять испанское гражданство

Богдан Милованов не дождался вызова в национальную сборную

12 февраля 2025, 14:46 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:46
3110
10
Украинский защитник может принять испанское гражданство
siriusfotboll.se

26-летний украинский защитник Богдан Милованов, который недавно подписал трехлетний контракт со шведским «Сириусом», может принять испанское гражданство. Об этом Милованов рассказал в разговоре с блогером Sport.ua Сергеем Тищенко.

«Сборная Украины? Когда был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной», – сказал Милованов.

Последним клубом Милованова была португальская «Арока», которую он покинул прошлым летом. Милованов с пяти лет постоянно жил в Испании, где выступал за «Хетафе», «Гранаду» и «Спортинг» из Хихона. В его активе семь матчей и один гол за молодежную сборную Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 10
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ViAn
Гравцю скоро 27. Він не виправдав надій. Глобально не реалізував себе в дорослому футболі. І тут питання не у паспорті. Просто не реалізував себе. Грає на своєму рівні. Це точно не рівень Збірної України.
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+3
Lulinnha
Ну да испанский паспорт даст ему лучшие предложения по контракту на рынке труда. 26 лет и значит пора зарабатывать хорошие деньги. 
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+2
Gargantua81
а как же мова, батько Бандера, дидух.. неужели прав был наш найвэлычниший, когда говорил, что не важно как называется улица если она хорошо освещена?
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0
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turist86
Думає що він велике цабе?  А по факту він нікому в тій Іспанії не потрібен. Клуб Сіріус посідає лише 14 місце у чемпіонаті Швеції!  
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0
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Обсервер Влад
Все вірно. З європейським паспортом відкриті усі дороги, і набагато легше влаштуватися та знайти роботу будь-де.
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0
Слава Дмитров
По моему Гондурас ему ближе.
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0
Prokop_Andriy
можливо він правильно зробив, якщо пропозиція від іспанців вже була, тим паче із самого дитинства він був у системі іспанського футболу
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-1
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