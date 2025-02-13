US Open внедряет новшества. Шок недели: одному из турниров сменили формат

Ассоциация теннисистов США (USTA) переосмыслила и усилила акцент на смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США, перенеся его на первую неделю мейджора, которая называется «неделей болельщиков».

Теперь соревнования в миксте будут проходить за два дня. В этом году: со вторника 19 августа по среду 20 августа. Поскольку чемпионат по смешанному парному разряду больше не будет проводиться во время основной сетки одиночных игр, у огромного количества крупнейших звезд этого вида спорта появится больше возможностей объединиться и побороться за желанный титул Grand Slam и главный приз в размере 1 миллиона долларов.

Смешанный парный разряд будет в центре внимания в течение двух дней на стадионах Артура Эша и Луи Армстронга. С изменением формата также появляется больше возможностей для фанатов по всему миру наслаждаться наблюдением за тем, как их любимые звезды борются за еще один титул слэма, с запланированным первым прайм-таймом ESPN и международным освещением чемпионата.

«Я не мог бы быть более взволнован, представляя это новаторское новшество на чемпионате US Open 2025 года», — сказал Лью Шерр, исполнительный директор и генеральный директор USTA.

«Мы запланируем смешанные пары на центральные корты и дадим возможность большему количеству болельщиков по всему миру насладиться волнением, наблюдая, как их любимые звезды соревнуются за этот желанный титул Grand Slam. Одна из главных причин, по которой US Open входит в число главных спортивных событий в мире, заключается в том, что в нем участвуют лучшие спортсмены, как мужчины, так и женщины, соревнующиеся на равных. Предоставляя соревнованию собственное внимание, мы поднимаем смешанные пары, чтобы еще больше сосредоточиться на невероятных талантах, которые есть в этом виде спорта. Мы тесно сотрудничаем с ведущими игроками, многие из которых стремятся стать частью этих исторических изменений. А присутствие наших партнеров по трансляции, включая ESPN, «на борту» для демонстрации этого новшества только добавляет волнения, гарантируя, что болельщики по всему миру смогут стать свидетелями того, как элитные спортсмены объединяются и вместе изменяют игру».

Теннис — единственный профессиональный вид спорта, где женщины и мужчины соревнуются вместе на одном корте за равные призовые деньги в крупном чемпионате. Смешанный парный разряд на Открытом чемпионате США 2025 года продолжает эту традицию, теперь позволяя большему количеству лучших игроков в одиночном разряде принять участие, как это когда-то сделала Серена Уильямс в 1998 году, выиграв титул в миксте вместе с Максом Мирным. Волнение среди звезд игры велико, и они уже выразили намерение соревноваться в этом новом формате.

Джессика Пегула , финалистка US Open 2023 года в смешанном парном разряде и финалистка US Open 2024 года в одиночном разряде, сказала: «Как игрок, которому нравится соревноваться в парном разряде, я рада возможности сыграть в миксте на USO 2025 в течение первой недели. Я понимаю важность инноваций и поиска новых способов привлечения большего количества поклонников и развития нашего вида спорта».

Тейлор Фриц добавил: «Смешанные пары – это всегда большой вызов, и за эти годы у меня было несколько удивительных впечатлений от них, от Олимпиады до United CUp и даже USO Mixed Madness в прошлом году. Я определенно с нетерпением жду возможности побороться за титул Grand Slam в будущем».

Изменение формата микста на USO 2025 последовало за колоссальным успехом турнира Mixed Madness на прошлом мейджоре, который проводился на стадионе Артура Эша во время Fan Week. Этот турнир, на котором победили Паула Бадоса и Стефанос Циципас, продемонстрировал существенные показатели посещаемости, а также энтузиазм партнеров по трансляции и положительные отзывы игроков, партнеров и болельщиков, демонстрирующие желание показать лучших игроков в этом формате.

Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025:

В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попадают по рейтингу, 8 – получат wild card

Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков

Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков

Все матчи пройдут на стадионе Артура Эша или стадионе Луи Армстронга.

«Мы рады предложить освещение в прайм-тайм этого уникального события в теннисе Большого шлема. Переосмысленный чемпионат US Open по смешанным парным разрядам приносит смешанную интенсивность и товарищество смешанных пар широкой аудитории ESPN», — сказал Тим Баннелл, старший вице-президент по программированию и приобретениям ESPN. «Это идеальное решение для программы недели болельщиков US Open и убедительный импульс для основной сетки одиночного разряда. Мы приветствуем и с нетерпением ждем это новаторское начинание USTA».