Луческу сделал заявление о состоянии здоровья. Его видели на костылях
Мирча идет на поправку
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о своем состоянии здоровья. В начале февраля специалист перенес хирургическое вмешательство на правом тазобедренном суставе.
«Я чувствую себя хорошо, иду на поправку», – лаконично сказал Мирча.
Луческу некоторое время страдал от коксартроза (дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, приводящее к его разрушению и имеющее хронический характер течения). Операцию на левом тазобедренном суставе Мирча перенес еще в начале мая 2023 года в Киеве.
Ранее легенда киевского «Динамо» сравнил Мирчу Луческу и Александра Шовковского.
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