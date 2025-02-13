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  4. Луческу сделал заявление о состоянии здоровья. Его видели на костылях
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 08:53 | Обновлено 13 февраля 2025, 08:54
1082
0

Луческу сделал заявление о состоянии здоровья. Его видели на костылях

Мирча идет на поправку

13 февраля 2025, 08:53 | Обновлено 13 февраля 2025, 08:54
1082
0
Луческу сделал заявление о состоянии здоровья. Его видели на костылях
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о своем состоянии здоровья. В начале февраля специалист перенес хирургическое вмешательство на правом тазобедренном суставе.

«Я чувствую себя хорошо, иду на поправку», – лаконично сказал Мирча.

Луческу некоторое время страдал от коксартроза (дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, приводящее к его разрушению и имеющее хронический характер течения). Операцию на левом тазобедренном суставе Мирча перенес еще в начале мая 2023 года в Киеве.

Ранее легенда киевского «Динамо» сравнил Мирчу Луческу и Александра Шовковского.

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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