Луческу сделал заявление о состоянии здоровья. Его видели на костылях

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о своем состоянии здоровья. В начале февраля специалист перенес хирургическое вмешательство на правом тазобедренном суставе.

«Я чувствую себя хорошо, иду на поправку», – лаконично сказал Мирча.

Луческу некоторое время страдал от коксартроза (дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, приводящее к его разрушению и имеющее хронический характер течения). Операцию на левом тазобедренном суставе Мирча перенес еще в начале мая 2023 года в Киеве.

Ранее легенда киевского «Динамо» сравнил Мирчу Луческу и Александра Шовковского.