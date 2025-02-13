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Лига конференций
Копенгаген
13.02.2025 22:00 - : -
Хайденхайм
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Лига конференций
13 февраля 2025, 03:38 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:39
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0

Копенгаген – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

13 февраля 2025, 03:38 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:39
11
0
Копенгаген – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля на «Паркен» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций, в котором «Копенгаген» встретится с «Хайденхаймом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Копенгаген

Команда была основана в конце прошлого века. Но уже довольно давно воспринимается как датский футбольный флагман. А в прошлом сезоне, второй раз в своей короткой, но яркой истории львы пробивались в плей-офф Лиги чемпионов. Это, похоже, аукнулось, ведь при этом в национальном первенстве они тогда закончили только третьими. Из-за этого амбициозный клуб, что сейчас, кстати, пытается вернуться на 1-е место в Дании, сразу начал играть в скромной Лиге конференций. И нельзя сказать, что очень уж убедительно: в квалификации Баник клуб прошел только в послематчевых пенальти, в основном раунде не получалось выиграть в первых трех турах - уступили Ягеллонии дома, а вничью сыграли не только с Бетисом, но и с Истанбулом. Потом, правда, победили последовательно у минского Динамо и у Хартс. Но и тут смазали впечатление, в декабре в Вене получив 0:3 от Рапида.

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Хайденхайм

Клуб в прошлом сезоне дебютировал в Бундеслиге 1. И сделал это достойно, а потом получил двойную награду. Сначала, при равенстве очков, обошел Вердер с Фрайбургом в споре за 8-е место, а потом еще и отправился с него в Лиге конференций. Там новичок из Германии сначала только выигрывал: дважды у Хеккена летом, в квалификации, а потом и у Олимпии, Пафоса и Хартса. Но потом спад, что в Бундеслиге привел к падению в тройку худших, достиг и еврокубка. Там немцы проиграли не только Челси, но и Истанбулу. А в декабре, открыв счет, позволили на своем поле отыграться Санкт-Галлену - швейцарцы увезли домой ничью 1:1.

Статистика личных встреч

Красно-синие впервые играют в еврокубках. Так что это их первая поездка в столицу Дании.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в немцев. Те откровенно поплыли, и опытные львы обязаны этим пользоваться, оформив дома победу с ними (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Копенгаген
13 февраля 2025 -
22:00
Хайденхайм
Победа Копенгагена 1.76 Сделать ставку
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Хайденхайм Копенгаген Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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