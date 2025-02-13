13 февраля на «Паркен» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций, в котором «Копенгаген» встретится с «Хайденхаймом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Копенгаген

Команда была основана в конце прошлого века. Но уже довольно давно воспринимается как датский футбольный флагман. А в прошлом сезоне, второй раз в своей короткой, но яркой истории львы пробивались в плей-офф Лиги чемпионов. Это, похоже, аукнулось, ведь при этом в национальном первенстве они тогда закончили только третьими. Из-за этого амбициозный клуб, что сейчас, кстати, пытается вернуться на 1-е место в Дании, сразу начал играть в скромной Лиге конференций. И нельзя сказать, что очень уж убедительно: в квалификации Баник клуб прошел только в послематчевых пенальти, в основном раунде не получалось выиграть в первых трех турах - уступили Ягеллонии дома, а вничью сыграли не только с Бетисом, но и с Истанбулом. Потом, правда, победили последовательно у минского Динамо и у Хартс. Но и тут смазали впечатление, в декабре в Вене получив 0:3 от Рапида.

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Хайденхайм

Клуб в прошлом сезоне дебютировал в Бундеслиге 1. И сделал это достойно, а потом получил двойную награду. Сначала, при равенстве очков, обошел Вердер с Фрайбургом в споре за 8-е место, а потом еще и отправился с него в Лиге конференций. Там новичок из Германии сначала только выигрывал: дважды у Хеккена летом, в квалификации, а потом и у Олимпии, Пафоса и Хартса. Но потом спад, что в Бундеслиге привел к падению в тройку худших, достиг и еврокубка. Там немцы проиграли не только Челси, но и Истанбулу. А в декабре, открыв счет, позволили на своем поле отыграться Санкт-Галлену - швейцарцы увезли домой ничью 1:1.

Статистика личных встреч

Красно-синие впервые играют в еврокубках. Так что это их первая поездка в столицу Дании.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в немцев. Те откровенно поплыли, и опытные львы обязаны этим пользоваться, оформив дома победу с ними (коэффициент - 1,76).