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Лига конференций
Копенгаген
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
Хайденхайм
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Лига конференций
14 февраля 2025, 12:50 |
34
0

Копенгаген – Хайденхайм – 1:2. Как забили победный мяч? Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 12:50 |
34
0
Копенгаген – Хайденхайм – 1:2. Как забили победный мяч? Видео голов
Instagram. ФК Хайденхайм

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретились «Копенгаген» из Дании и немецкий «Хайденхайм». Гости сумели вырвать победу в концовке встречи и победили со счетом 2:1.

В первом тайме Ларссон вывел хозяев вперед, забив гол перед перерывом. Коллектив из Германии сначала сравнял счет, а на 85-й минуте усилиями защитника Зирслебена вырвал победу.

«Копенгаген» нанес больше ударов в сторону ворот соперника, чаще владел мячом, но отыграться так и не сумел. Ответный матч пройдет 20 февраля на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Копенгаген – Хайденхайм – 1:2

Голы: Ларссон, 45+1 – Келлер, 59, Зирслебен, 85

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Зирслебен (Хайденхайм).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Келлер (Хайденхайм).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Ларссон (Копенгаген).
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Лига конференций Копенгаген Хайденхайм видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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