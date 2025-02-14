Копенгаген – Хайденхайм – 1:2. Как забили победный мяч? Видео голов
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13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретились «Копенгаген» из Дании и немецкий «Хайденхайм». Гости сумели вырвать победу в концовке встречи и победили со счетом 2:1.
В первом тайме Ларссон вывел хозяев вперед, забив гол перед перерывом. Коллектив из Германии сначала сравнял счет, а на 85-й минуте усилиями защитника Зирслебена вырвал победу.
«Копенгаген» нанес больше ударов в сторону ворот соперника, чаще владел мячом, но отыграться так и не сумел. Ответный матч пройдет 20 февраля на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме.
Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля
Копенгаген – Хайденхайм – 1:2
Голы: Ларссон, 45+1 – Келлер, 59, Зирслебен, 85
Видеообзор матча:
События матча
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