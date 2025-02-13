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  4. Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 февраля 2025, 08:03 |
251
0

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе

13 февраля 2025, 08:03 |
251
0
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

13 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/4 финала украинка сыграет против Аманды Анисимовой (США, WTA 41). Поединок пройдет последним, 4-м запуском на центральном корте после игры Жабер – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Екатерины Александровой, либо против Джессики Пегулы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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