ФОТО. Икарди дерзко подколол Моуриньо из-за судейства в Турции
Форвард выложил stories на своей странице в Instagram
Звездный форвард турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди подколол португальского специалиста Жозе Моуриньо, ныне возглавляющего «Фенербахче» – португалец активно жалуется на уровень судейства в турецкой Суперлиге.
Аргентинец выложил в stories своего Instagram шутливую книгу с названием «Плачущий» и лицом португальского тренера.
В нынешнем сезоне «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу турецкой «Суперлиги», имея в своем активе 57 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.«Фенербахче» находится на второй строчке с 54 баллами.
Последний матч с участием «Галатасарая» в Турции завершился скандалом. Соперники лидера чемпионата покинули поле, не доиграв матч из-за судейского скандала.
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