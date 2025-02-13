ФОТО. Икарди дерзко подколол Моуриньо из-за судейства в Турции

Звездный форвард турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди подколол португальского специалиста Жозе Моуриньо, ныне возглавляющего «Фенербахче» – португалец активно жалуется на уровень судейства в турецкой Суперлиге.

Аргентинец выложил в stories своего Instagram шутливую книгу с названием «Плачущий» и лицом португальского тренера.

В нынешнем сезоне «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу турецкой «Суперлиги», имея в своем активе 57 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.«Фенербахче» находится на второй строчке с 54 баллами.

Последний матч с участием «Галатасарая» в Турции завершился скандалом. Соперники лидера чемпионата покинули поле, не доиграв матч из-за судейского скандала.