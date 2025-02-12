Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СРНА: «Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на Донбасс Арене»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 08:31 |
1407
3

СРНА: «Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на Донбасс Арене»

Дарио рассказал о желании Ахметова посмотреть матч «Шахтера» вживую

12 февраля 2025, 08:31 |
1407
3
СРНА: «Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на Донбасс Арене»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил, что очень хочет, чтобы президент «горняков» Ринат Ахметов посмотрел на игру донецкой команды вживую.

«Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на «Донбасс Арене», и она до сих пор есть. Но сейчас мечта – чтобы наш президент попал на стадион и смотрел на игру любимой команды. И он, поверьте мне, страдает – это нелегко.

И бывают игры, когда я не смотрю Шахтер, потому что полетел где-то там по работе, смотрю через айпад или по телевизору и сам себе говорю: зачем ты полетел? У меня больше стресса, когда я смотрю игру по телевизору, чем вживую.

Я только тогда понял, что значит быть президентом клуба, значит так любить свою команду и свой клуб, когда не можешь посмотреть на свою команду и своих футболистов. Вы же понимаете, что у нас пришли футболисты и ушли из клуба, а президент их даже не увидел», – сказал Срна.

Ранее Дарио рассказал, планирует ли «Шахтер» строить новый стадион.

По теме:
«Не воспринимаю серьезно». Защитник Динамо – о голах в собственные ворота
МИХАВКО: «Бражко – имба, игра Ярмоленко – чиназес». Защитник всех удивил
«После войны». Срна дал обещание фанатам Шахтера
Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ринат Ахметов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити
Футбол | 12 февраля 2025, 07:59 2
«Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити
«Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити

Винисиус Жуниор заявил, что это его мотивировало

Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12 февраля 2025, 08:08 2
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»

Промоутер считает, что британцы правят супертяжелым весом

Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Бокс | 11.02.2025, 09:43
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 12.02.2025, 00:23
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
«Это было непросто» Лидер ПСЖ объяснил победу над Брестом в ЛЧ
Футбол | 12.02.2025, 08:14
«Это было непросто» Лидер ПСЖ объяснил победу над Брестом в ЛЧ
«Это было непросто» Лидер ПСЖ объяснил победу над Брестом в ЛЧ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Engineer
Мву-ха-ха. Как же этому президенту тяжко, бедолаге.
Ответить
+2
Lulinnha
А что мешает рыжему сходить на Донбасс арену ? Многие ездят на те территории. 
Ответить
+1
Бонэвтик Непросроченный
А что мешает рыжему сходить на стадион ? Ноги отказали  или сыться из бункера вылезти ?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 5
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
10.02.2025, 21:14 8
Футбол
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
10.02.2025, 21:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем