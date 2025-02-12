СРНА: «Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на Донбасс Арене»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил, что очень хочет, чтобы президент «горняков» Ринат Ахметов посмотрел на игру донецкой команды вживую.

«Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на «Донбасс Арене», и она до сих пор есть. Но сейчас мечта – чтобы наш президент попал на стадион и смотрел на игру любимой команды. И он, поверьте мне, страдает – это нелегко.

И бывают игры, когда я не смотрю Шахтер, потому что полетел где-то там по работе, смотрю через айпад или по телевизору и сам себе говорю: зачем ты полетел? У меня больше стресса, когда я смотрю игру по телевизору, чем вживую.

Я только тогда понял, что значит быть президентом клуба, значит так любить свою команду и свой клуб, когда не можешь посмотреть на свою команду и своих футболистов. Вы же понимаете, что у нас пришли футболисты и ушли из клуба, а президент их даже не увидел», – сказал Срна.

Ранее Дарио рассказал, планирует ли «Шахтер» строить новый стадион.