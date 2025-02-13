Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Депая асисст, а как сыграл Неймар? Сантос проиграл Коринтиансу в Бразилии
Бразилия
13 февраля 2025, 08:16 | Обновлено 13 февраля 2025, 08:20
210
1

У Депая асисст, а как сыграл Неймар? Сантос проиграл Коринтиансу в Бразилии

Состоялся матч 9 тура чемпионата Бразилии

13 февраля 2025, 08:16 | Обновлено 13 февраля 2025, 08:20
210
1
У Депая асисст, а как сыграл Неймар? Сантос проиграл Коринтиансу в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В ночь с 12 на 13 февраля в чемпионате Бразилии состоялся центральный матч 9 тура, где звездный «Коринтианс» принимал «Сантос» во главе с Неймаром, вернувшимся в родной клуб.

Хозяева активнее начали матч, создав несколько опасных моментов у ворот «Сантоса» уже на старте матча. Один из них увенчался успехом – форвард Юри Альберто уверенно переиграл голкипера соперников на 17 минуте игры.

Сантос пытался ответить своими атаками, но безуспешно – мяч никак не летел в ворота Коринтианса. А вот хозяева забили еще один – на 44 минуте игры дубль оформил Альберто, которому ассистировал Депай.

Сантосу удалось отквитать один мяч, но произошло это лишь в концовке матча – на 79 минуте голом отличился форвард гостей Гильерме, который и установил окончательный результат. Звездный форвард «Сантоса» Неймар был заменен на 67-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Коринтианс возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии, имея в своем активе, имея в своем активе 25 турнирных пунктов. Сантос находится на 9 строчке турнирной таблицы с 9 баллами.

Чемпионат Бразилии. Палисто. 9-й тур. 13 февраля

Коринтианс – Сантос – 2:1

Голы: Альберто, 17, 44 – Гильерме, 79.

Видеообзор матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
По теме:
Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 5:1. Вылет из ЮЛУ. Видео голов и обзор
Эвертон – Ливерпуль – 2:2. Как Миколенко помог спастись. Видео голов, обзор
Все решила ошибка Меньяна. Фейеноорд дома одолел Милан
Сантос Коринтианс Неймар чемпионат Бразилии по футболу Мемфис Депай видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Бокс | 12 февраля 2025, 08:30 2
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности

Турки считает украинского боксера лучшим в мире на данный момент

ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Футбол | 12 февраля 2025, 11:16 2
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»

Александр вспомнил время работы с Йожефом Сабо

ФОТО. Икарди дерзко подколол Моуриньо из-за судейства в Турции
Футбол | 13.02.2025, 07:42
ФОТО. Икарди дерзко подколол Моуриньо из-за судейства в Турции
ФОТО. Икарди дерзко подколол Моуриньо из-за судейства в Турции
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Футбол | 12.02.2025, 13:59
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
Футбол | 13.02.2025, 00:02
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Неймар зіграв на своєму поточному рівні: нічого особливого, фізичні кондиції дуже слабкі, швидкість відсутня. Пора завершувати з футболом.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
12.02.2025, 00:43 11
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 10
Бокс
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
11.02.2025, 20:18
Футбол
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем