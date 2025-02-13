У Депая асисст, а как сыграл Неймар? Сантос проиграл Коринтиансу в Бразилии
Состоялся матч 9 тура чемпионата Бразилии
В ночь с 12 на 13 февраля в чемпионате Бразилии состоялся центральный матч 9 тура, где звездный «Коринтианс» принимал «Сантос» во главе с Неймаром, вернувшимся в родной клуб.
Хозяева активнее начали матч, создав несколько опасных моментов у ворот «Сантоса» уже на старте матча. Один из них увенчался успехом – форвард Юри Альберто уверенно переиграл голкипера соперников на 17 минуте игры.
Сантос пытался ответить своими атаками, но безуспешно – мяч никак не летел в ворота Коринтианса. А вот хозяева забили еще один – на 44 минуте игры дубль оформил Альберто, которому ассистировал Депай.
Сантосу удалось отквитать один мяч, но произошло это лишь в концовке матча – на 79 минуте голом отличился форвард гостей Гильерме, который и установил окончательный результат. Звездный форвард «Сантоса» Неймар был заменен на 67-й минуте игры.
В нынешнем сезоне Коринтианс возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии, имея в своем активе, имея в своем активе 25 турнирных пунктов. Сантос находится на 9 строчке турнирной таблицы с 9 баллами.
Чемпионат Бразилии. Палисто. 9-й тур. 13 февраля
Коринтианс – Сантос – 2:1
Голы: Альберто, 17, 44 – Гильерме, 79.
Видеообзор матча:
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