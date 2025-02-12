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Лига Европы
Порту
13.02.2025 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 февраля 2025, 21:23 |
71
0

Порту – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги Европы

12 февраля 2025, 21:23 |
71
0
Порту – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «Порту» и «Ромой».

Матч пройдет на стадионе «Драгау», который находится в португальском городе Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Порту – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Порту – Рома
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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