Лига Европы12 февраля 2025, 21:23 |
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Порту – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги Европы
12 февраля 2025, 21:23 |
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В четверг, 13 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «Порту» и «Ромой».
Матч пройдет на стадионе «Драгау», который находится в португальском городе Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Порту – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Порту – РомаСмотреть трансляцию
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