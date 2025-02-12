В четверг, 13 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «Порту» и «Ромой».

Матч пройдет на стадионе «Драгау», который находится в португальском городе Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Порту – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция