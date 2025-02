Марта Костюк – Магда Линетт. Есть четвертьфинал тысячника. Видеообзор матча

12 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Магду Линетт в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Украинка победила представительницу Польши со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 41 минуту.

Это была вторая встреча соперниц. Марта выиграла оба очных противостояния.

Следующей соперницей Костюк будет американка Аманда Анисимова. Поединок начнется 13 февраля ориентировочное в 19:00 по Киеву.

🏆 WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4, 6:2

❗️ Видеообзор матча доступен на официальном сайте WTA

Ticket booked into the final 🎱@marta_kostyuk defeats Linette in straight sets to secure her spot into the quarterfinals. She awaits the winner from Anisimova/Fernandez. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/lHX7SfPZCC