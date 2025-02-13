Другие новости13 февраля 2025, 08:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
13 февраля 2025, 08:13 |
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В четверг, 13 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Юнион Сен-Жилуаз – Аякс
22:00 АЗ Алкмар – Галатасарай
22:00 Порту – Рома
ТЕННИС
19:00 Марта Костюк – Аманда Анисимова
КИБЕРСПОРТ
11:00 Royal Never Give Up – NIP
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