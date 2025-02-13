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13 февраля 2025, 08:13 |
47
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 февраля 2025, 08:13 |
47
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Юнион Сен-Жилуаз – Аякс

Ggbet 2.55 – 3.44 – 3.01

22:00 АЗ Алкмар – Галатасарай

Ggbet 2.53 – 3.79 – 2.80

22:00 Порту – Рома

Ggbet 2.64 – 3.48 – 2.87

ТЕННИС

19:00 Марта Костюк – Аманда Анисимова

Ggbet 2.12 – 1.73

КИБЕРСПОРТ

11:00 Royal Never Give Up – NIP

Ggbet 5.50 – 1.13

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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