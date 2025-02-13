Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо в своем стиле ответил Икарди. Форвард назвал тренера плаксой
Турция
13 февраля 2025, 08:34 |
304
2

Моуриньо в своем стиле ответил Икарди. Форвард назвал тренера плаксой

Между Жозе и Мауро зарождается скандал

13 февраля 2025, 08:34 |
304
2
Моуриньо в своем стиле ответил Икарди. Форвард назвал тренера плаксой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский специалист Жозе Моуриньо, ныне возглавляющий турецкий «Фенербахче», отреагировал на дерзкую шутку аргентинского форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, назвавший его плаксой.

«Я уверен, что я особенный через 25 лет карьеры и 26 выигранных титулов, а не через одну встречу. Нет ни одного матча, который определял бы мою карьеру. Что касается комментариев Икарди, то Икарди – GOAT. Он слишком велик, я не буду его комментировать», – сказал Моуриньо.

В нынешнем сезоне «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу турецкой "Суперлиги", имея в своем активе 57 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Фенербахче» находится на второй строчке с 54 баллами.

Последний матч с участием «Галатасарая» в Турции завершился скандалом. Соперники лидера чемпионата покинули поле, не доиграв матч из-за судейского скандала.

По теме:
ФОТО. Икарди дерзко подколол Моуриньо из-за судейства в Турции
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал полузащитника сборной Польши и Ланса
Мауро Икарди Жозе Моуриньо Галатасарай чемпионат Турции по футболу Фенербахче
Олег Вахоцкий Источник: Eurosport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12 февраля 2025, 08:08 10
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»

Промоутер считает, что британцы правят супертяжелым весом

Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12 февраля 2025, 09:14 1
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни

Джанлуиджи выделил Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдо

Копенгаген – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 13.02.2025, 06:34
Копенгаген – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Копенгаген – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Усик рассказал, сколько лет ему осталось до конца карьеры
Бокс | 13.02.2025, 01:15
Усик рассказал, сколько лет ему осталось до конца карьеры
Усик рассказал, сколько лет ему осталось до конца карьеры
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 12.02.2025, 15:01
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Повага Жозе! Спокійно, без нервів.
Ответить
0
protasov_lyopu_dadaj
потужна новина
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 34
Бокс
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00
Футбол
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
11.02.2025, 18:03 29
Теннис
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
12.02.2025, 00:43 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем