Моуриньо в своем стиле ответил Икарди. Форвард назвал тренера плаксой

Именитый португальский специалист Жозе Моуриньо, ныне возглавляющий турецкий «Фенербахче», отреагировал на дерзкую шутку аргентинского форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, назвавший его плаксой.

«Я уверен, что я особенный через 25 лет карьеры и 26 выигранных титулов, а не через одну встречу. Нет ни одного матча, который определял бы мою карьеру. Что касается комментариев Икарди, то Икарди – GOAT. Он слишком велик, я не буду его комментировать», – сказал Моуриньо.

В нынешнем сезоне «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу турецкой "Суперлиги", имея в своем активе 57 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Фенербахче» находится на второй строчке с 54 баллами.

Последний матч с участием «Галатасарая» в Турции завершился скандалом. Соперники лидера чемпионата покинули поле, не доиграв матч из-за судейского скандала.