Российский тренер может возглавить венгерский клуб с украинцами в составе

Руководство венгерского клуба Академия Пушкаша обращалось к российскому специалисту Станиславу Черчесову. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации источника, агенты Черчесова активно работают на венгерском рынке, отыскивая вариант для своего клиента. Последним местом работы тренера «по болотам» была национальная сборная Казахстана.

В нынешнем сезоне Академию Пушкаша возглавляет 51-летний словацкий специалист Жольт Хорняк, у которого контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года.

В составе Академии Пушкаша выступают два украинских игрока – 30-летний хавбек Артем Фаворов и 18-летний вингер Артем Тищук. В настоящее время Академия Пушкаша возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая Ференцварош на два турнирных пункта.