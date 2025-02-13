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13 февраля на турнире в Дохе свой матч на стадии проведут Марта Костюк (WTA 21) и Аманда Анисимова (WTA 41). Старт матча запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская теннисистка оправдывает ожидания своих фанатов, ведь на самом деле попадание в четвертьфинал Дохе не должно восприниматься, как сенсация. С другой стороны, Костюк только второй раз доходит до этой стадии на турнирах такой категории.

Самой значимой для Марты на этом турнире была победа над Коко Гауфф во втором круге – 6:2, 7:5, Также украинка прошла турчанку Зейпен Сонмез – 6:3, 6:3 и польку Магду Линетт – 6:4, 6:2.

Костюк пытается играть собрано и уверенно, в ее ударах ощущается мощь и расчет, однако, есть над чем работать. Украинка нередко ошибается на довольно простых, но важных мячах. Даже в матче с Гауфф у Марты не все получалось, но соперница допускала слишком уж много ошибок. Против сильных соперниц Костюк умеет прибавлять, именно это ей нужно в предстоящем матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Аманда Анисимова

До турнира в Дохе Анисимова в этом сезоне не впечатляла результатами. В Окленде проиграла стартовый матч, в Хобарте дошла до четвертьфинала, а там снялась. Не стал прорывом и австралийский мейджор, где спортсменка во втором круге проиграла Эмме Радукану.

Сетка на этом турнире у теннисистки была откровенно сложной, уже в первом круге пришлось сразиться с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко, которую удалось обыграть 6:3, 7:5. Далее была битва с десятой ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой, ее тоже удалось одолеть в двух партиях – 6:4, 6:3.

Ожидалась сложный матч против крепкой Лейлы Фернандес из Канады, но Анисимова выиграла 6:3, 6:0. Подача у американки была нестабильной: против Азаренко 75% первой подачи и 6 эйсов, а с Бадосой только 55% и всего два эйса. В последнем матче и вовсе не было подач на вылет, а показатель первой 69%.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки пересекались трижды, счет 3:0 в пользу украинки, хотя один матч и вовсе не состоялся, так как Анисимова не выходила на корт.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 2,12, успех Анисимовой – 1,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Между собой сыграют две сильные и амбициозные теннисистки, выход в полуфинал такого уровня для них значимый результат. Поставлю на тотал больше 21,5 геймов за 1,83.