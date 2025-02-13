ШЕВЧЕНКО:«Работаем как единая команда для развития футбола в Украине»

11 лютого президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у прес-конференції, присвяченій першому року діяльності нової команди УАФ (українською мовою).

Захід у Будинку футболу було організовано для ознайомлення з результатами реалізації програми Андрія Шевченка «9 кроків для розвитку українського футболу». Під час нього представники команди президента УАФ розповіли про річні напрацювання, зокрема доповіли про кошторис, заходи щодо діджиталізації, підготовки фахівців і реорганізації Центру ліцензування УАФ, співпрацю з клубами, роботу над покращенням суддівства, Фундацію УАФ і проєкти задля посттравматичного відновлення, а також маркетингові досягнення.

– Добрий день, дуже дякую всім, що прийшли, бачу великий інтерес до сьогоднішньої події, – розпочав зустріч Андрій Шевченко. – Ми будемо говорити про рік мого президентства. Насамперед я хотів би подякувати ЗСУ, усім хлопцям і дівчатам, які захищають нашу країну, усім, хто залучений до того, щоб вона існувала, щоб існував наш футбол.

Хотів би нагадати про дев’ять кроків моєї програми, яку я презентував на Конгресі УАФ. Сьогодні хотілося б додати до цієї програми10-й пункт. Він стосується команди. Я з дитинства займаюся футболом і знаю, що таке команда. Я був капітаном національної збірної України, її тренером. Зараз я – функціонер, президент Української асоціації футболу. Я розумію, наскільки важлива команда. Хотів би ще подякувати всім уболівальникам, усім, хто залучений до екосистеми українського футболу, за минулий рік, за підтримку національної команди. Хотів би подякувати кожному працівнику УАФ. Ми й є ця єдина екосистема, яка працює сьогодні для українського футболу. Також хотів би подякувати клубам, які є його головним локомотивом.

Пункт перший. Прозорість

Перший пункт моєї програми стосується прозорості – це відкритість у фінансовій сфері. Я хочу представити фінансовий звіт за перший рік роботи та бюджет нового року. Уперше ми поєднали бюджет УАФ та UAF Marketing в одну стратегію, один функціонал. Ви все це матимете змогу побачити. Хотів би додати, що ми отримали остаточний аудит за попередні дев’ять років, який буде презентовано на Конгресі УАФ.

Пункт другий. Діджиталізація

Другий пункт, діджиталізація українського футболу, – головний двигун прогресу. Слід визнати, що в цьому напрямку ми дуже сильно відстаємо. Ми створили робочу групу, яка відвідала Бельгію, Нідерланди й Португалію. Вони активно розвиваються в цьому напрямку, вводять сучасні технології. Тому нам було цікаво ознайомитися з їхнім досвідом. Ми знаємо, куди маємо рухатися. Ми розпочали втілення електронного обігу документів УАФ, бо це про прозорість, ефективність та оптимізацію всіх процесів, і він уже працює. На цей рік ми маємо плани щодо роботи над електронною системою управління змаганнями та запуску мобільного додатку.

Це те, куди ми мріємо прийти, для цього ми повинні провести значну роботу. Це наше прагнення, ми будемо вкладати наші сили в цей напрямок, адже ми повинні додавати й робити футбол набагато прогресивнішим через такі інновації, з якими ви мали змогу ознайомитися.

Пункт третій. Підготовка фахівців

Третій пункт – підготовка фахівців. У цьому напрямку ми сфокусувалися на трьох важливих моментах. Перший із них – рішення про створення Центру розвитку УАФ. Це програма для дітей та залучення у футбол. Другий – зараз ми маємо закласти фундамент. Ми дали нашим тренерам можливість поїхати в академію «Манчестер Сіті», одну з найкращих у цьому напрямку, для обміну досвідом. Згідно з домовленістю, ми можемо користуватися їхньою методологією. Третій – ми плануємо реорганізувати Центр ліцензування УАФ.

Пункт четвертий. Розвиток збірних

Четвертий пункт – розвиток збірних. Ми всі розуміємо, що головне – це результати. Основна наша команда, молодіжки, які її підживлюють… У нас є зрозуміла вертикаль: Сергій Ребров – головний тренер національної збірної, Унаї Мельгоса відповідає за вертикаль молодіжних і юнацьких команд. Кілька днів тому відбувся семінар, де зібралися всі тренери, аналітики, скаути. Він був дуже продуктивним, ми маємо чітке розуміння того, куди рухаємося, вимоги щодо виклику футболістів, результатів. Ми вже оголосили про ті результати, на які ми чекаємо. Тому бажаємо всім тренерам наших збірних працювати на славу українського футболу, зробити так, щоб ми досягали результатів або ж утримували їх.

Пункт п’ятий. Співпраця з клубами

П’ятий пункт – співпраця з клубами. Я вже подякував їм за те, що вони постійно рухають наш футбол уперед. Я розумію, що зараз війна, і всім непросто. Ми постійно перебуваємо в контакті з клубами. Наша головна мета полягає в тому, щоб ми однаково ставилися до всіх клубів, бо це – єдина екосистема футболу України.

Пункт шостий. Реформа арбітражу

Пункт шостий – реформа арбітражу. У нас є арбітри, якими ми можемо пишатися, зокрема вони обслуговують матчі Ліги чемпіонів. Я вірю в наших українських арбітрів. У наших силах перезапустити систему й відновити школу молодого арбітра. Також ми можемо залучати міжнародних консультантів, які допоможуть підвищити якість нашого суддівства.

Для того, аби цей напрямок краще розвивався, ми повинні розуміти, що арбітри – такі самі люди, вони можуть помилятися. Аби вони давали кращий результат, ми повинні знати їхні потреби. Дуже важливою є співпраця з ними. Ще раз підкреслю, це такі самі люди, такі самі працівники єдиної футбольної екосистеми України.

Пункт сьомий. Посттравматичне відновлення

Сьомий пункт – посттравматичне відновлення. Це пріоритетний напрямок роботи УАФ. Футбол має значний потенціал та можливості допомоги суспільству. Ми зробили Фундацію УАФ, ми розуміємо, яке відповідальне завдання стоїть перед нами. Ми запустили «Лігу Дужих» – проєкт із підтримки ампфутболу, перше змагання відбулося місяць тому. Ми віримо в цей проєкт, який зможе принести велику користь. На своїх міжнародних зустрічах я дуже багато розповідаю саме про цей проєкт. Я розумію, яка кількість футболістів сьогодні потребує розвитку саме цього напрямку. Ми будемо говорити з ФІФА та УЄФА, залучати їх, аби вони надавали гранти. Футбол має велику силу, він може внести зміни в цьому напрямку, дати набагато більше позитиву нашим захисникам і захисницям.

Пункт восьмий. Ефективний маркетинг

Восьмий пункт – ефективний маркетинг, який дасть нам додаткові надходження до бюджету. Ми працюємо над реалізацією нового бачення маркетингу. Наш технічний спонсор, adidas, – компанія, яка дасть національній команді й українському футболу дуже багато, тому ми пишаємося співпрацею з нею. «АВТ Баварія» – логістичний партнер, ця компанія на базі контракту з УАФ забезпечила нас новим автобусом.

Пункт дев’ятий. Міжнародна співпраця

Пункт дев’ятий – міжнародна співпраця. Це той пункт, яким найбільше займаюся я. Головним у ньому є зміцнення й покращення стосунків із ФІФА та УЄФА. Також ми підписали меморандуми про співпрацю з асоціаціями таких країн, як Латвія, Німеччина, Італія, Норвегія, Румунія, Хорватія, Франція, Саудівська Аравія, Сан-Марино. Ми постійно на зв’язку з різними асоціаціями, бо важливо підтримувати стосунки, доводити до них нашу позицію, наші наративи.

Хотів би додати ще кілька слів про розвиток футболу. Зокрема – сказати про зміни в жіночому й дівочому футболі. Ми розробили стратегію розвитку, відновили Зимовий кубок. Новою керівницею департаменту стала Анастасія Кліпаченко. Також хотів би подякувати українським футзалістам, у нас класні результати, хлопці – молодці, зокрема вони чудово провели останній матч проти Німеччини в Молдові. Також ми стежимо й за розвитком пляжного футболу.

Цей рік був дуже важким для всіх, у тому числі й для нашого футболу. Головне, що ми працюємо як єдина команда задля розвитку й підтримки українського футболу. У нас є стратегія, є бачення. Зараз триває війна, і ми маємо одну стратегію. Якщо будуть зміни, і ми всі віримо в це, то ми готові змінити й нашу стратегію – вона дуже серйозно зміниться. Готовий працювати для українського футболу. Слава Україні!

ВІДЕО. Прес-конференція УАФ

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