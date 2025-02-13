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  4. «Победил Салаха». Реакция журналистов на игру Миколенко в матче АПЛ
Англия
13 февраля 2025, 09:51 |
1022
0

«Победил Салаха». Реакция журналистов на игру Миколенко в матче АПЛ

«Эвертон» сумел вырвать ничью в поединке с «Ливерпулем»

13 февраля 2025, 09:51 |
1022
0
«Победил Салаха». Реакция журналистов на игру Миколенко в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Салах и Миколенко

12 февраля состоялся перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Ливерпуль». На последних секундах встречи защитник хозяев Тарковски забил важный гол для своей команды, который позволил отобрать очки у фаворита.

В составе «Эвертона» весь матч провел украинский защитник Виталий Миколенко – он сделал навес во время финальной атаки его команды, которая привела к забитому мячу.

Английский журналисты оценили выступление футболиста и отметили его успешное противостояние с вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом:

«Миколенко десять раз пересекался с египтянином на футбольном поле в течении всего матча, и в девяти случаях победил Салаха. Несмотря на успешную игру украинца, футболист «мерсисайдцев» завершил матч, имея гол и результативную передачу в своем активе. Стоит отметить, что во всех дуэлях Виталий никогда не сдавался и боролся до конца», – подытожили журналисты.

«Ливерпуль» набрал 57 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе «Эвертона» – 27 очков, клуб разместился на 15-й позиции.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Эвертон Эвертон - Ливерпуль Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: Daily Mail
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