«Победил Салаха». Реакция журналистов на игру Миколенко в матче АПЛ

12 февраля состоялся перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Ливерпуль». На последних секундах встречи защитник хозяев Тарковски забил важный гол для своей команды, который позволил отобрать очки у фаворита.

В составе «Эвертона» весь матч провел украинский защитник Виталий Миколенко – он сделал навес во время финальной атаки его команды, которая привела к забитому мячу.

Английский журналисты оценили выступление футболиста и отметили его успешное противостояние с вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом:

«Миколенко десять раз пересекался с египтянином на футбольном поле в течении всего матча, и в девяти случаях победил Салаха. Несмотря на успешную игру украинца, футболист «мерсисайдцев» завершил матч, имея гол и результативную передачу в своем активе. Стоит отметить, что во всех дуэлях Виталий никогда не сдавался и боролся до конца», – подытожили журналисты.

«Ливерпуль» набрал 57 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе «Эвертона» – 27 очков, клуб разместился на 15-й позиции.