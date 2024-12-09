Шахтер Донецк

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Бавария
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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 15:14 |
374
0

Бавария – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

09 декабря 2024, 15:14 |
374
0
Бавария – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бавария – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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