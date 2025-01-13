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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Златан не у дел. Лацио подписал Ибрагимовича из Баварии
Италия
13 января 2025, 13:37 |
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Златан не у дел. Лацио подписал Ибрагимовича из Баварии

Арийон Ибрагимович продолжит карьеру в Риме

13 января 2025, 13:37 |
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Златан не у дел. Лацио подписал Ибрагимовича из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арион Ибрагимович

Римский «Лацио» официально объявил о переходе немецкого полузащитника «Баварии» Ариона Ибрагимовича. Об этом пишет клубная пресс-служба «орлов».

По официальной информации, немец продолжит карьеру в Риме на правах аренды, которая продлится до лета 2025 года. У руководства «орлов» будет опция выкупа футболиста до 10 миллионов евро.

19-летний футболист находится в системе мюнхенского клуба с лета 2018 года. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за Фрозиноне, где в 18 матчах забил 2 гола и отдал 1 ассист.

В этом сезоне Арийон Ибрагимович провел 3 матча за первую команду «Баварии» (16 минут), результативными действиями не отмечался.

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