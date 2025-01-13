ОФИЦИАЛЬНО. Златан не у дел. Лацио подписал Ибрагимовича из Баварии
Арийон Ибрагимович продолжит карьеру в Риме
Римский «Лацио» официально объявил о переходе немецкого полузащитника «Баварии» Ариона Ибрагимовича. Об этом пишет клубная пресс-служба «орлов».
По официальной информации, немец продолжит карьеру в Риме на правах аренды, которая продлится до лета 2025 года. У руководства «орлов» будет опция выкупа футболиста до 10 миллионов евро.
19-летний футболист находится в системе мюнхенского клуба с лета 2018 года. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за Фрозиноне, где в 18 матчах забил 2 гола и отдал 1 ассист.
В этом сезоне Арийон Ибрагимович провел 3 матча за первую команду «Баварии» (16 минут), результативными действиями не отмечался.
Ciao, Arijon 👋#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/UgbnrDOkdR— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Сорану Кырстю в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии
Президент киевского «Динамо» поздравил своего бывшего игрока с Днем рождения