«Возможно, кто-то не понимает». Конте разнес итальянские СМИ из-за Хвичи

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подверг критике итальянских журналистов, заговорив о возможном уходе грузинского вингера команды Хвичи Кварацхелии в ПСЖ. Специалист вспомнил свое прошлое интервью.

Я хотел бы кое-что подчеркнуть, мне кажется, что я говорю в Италии. Будь я в Англии, у меня были бы некоторые сомнения, что, возможно, меня кто-то не понимает из-за моего английского языка. Я говорил о разочаровании, но не в отношении игрока или клуба. Мое разочарование в том, что я не смог повлиять за эти полгода на то, чтобы что-нибудь изменилось. Это не потому, что Кварацхелия или клуб меня подвели. Я не перевожу ответственность на других, я всегда беру ее на себя. Я думал, что за эти шесть месяцев смогу изменить ситуацию, а понял, что мы вернулись к тому, с чего начали.

Я видел сегодня заголовки «Граф разочарован Кварацхелией», я не разочарован им. Я разочарован ситуацией, потому что не смог повлиять на нее. Тренер определенного уровня также помогает клубу принимать решения, советует тех или иных игроков. И когда я понимаю, что я не влияю, как в том случае, когда мы вернулись в начальную точку – у меня разочарование в себе. Без обвинений в адрес футболиста, он очень хороший парень. Дальше каждый должен решать свою судьбу, а клуб должен принимать свои решения. Возможно, я тоже был немного самоуверен, потому что думал, что буду иметь большее влияние, но мне это не удалось.

Это досадно, потому что мы говорим о сильном, важном игроке. Но нужно также понимать реальность ситуации. Сказав это, необходимо не забывать о том, что Хвича сегодня является игроком «Наполи». Поскольку есть шаги, которые нужно сделать в случае, если кто-то захочет купить Хвичу, нет ничего гарантированного. Увидим, что произойдет», – рассказал Конте.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.