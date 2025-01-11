Неожиданная замена Кварацхелии. Наполи нацелился на вингера Барселоны

«Наполи» может подписать испанского вингера «Барселоны» Феррана Торреса, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанец может стать заменой грузинской звезде Хвиче Кварацхелии, который покинет клуб. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте лично заинтересован в подписании Торреса. «Барселона» готова отпустить своего игрока примерно за 30 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего вингера в 28 миллионов евро. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Торрес провел за «Барселону» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» достиг договоренностей с Кварацхелией.