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  4. Неожиданная замена Кварацхелии. Наполи нацелился на вингера Барселоны
Италия
11 января 2025, 22:16 | Обновлено 11 января 2025, 22:50
889
1

Неожиданная замена Кварацхелии. Наполи нацелился на вингера Барселоны

Ферран Торрес может продолжить карьеру в Серии А

11 января 2025, 22:16 | Обновлено 11 января 2025, 22:50
889
1
Неожиданная замена Кварацхелии. Наполи нацелился на вингера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

«Наполи» может подписать испанского вингера «Барселоны» Феррана Торреса, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанец может стать заменой грузинской звезде Хвиче Кварацхелии, который покинет клуб. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте лично заинтересован в подписании Торреса. «Барселона» готова отпустить своего игрока примерно за 30 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего вингера в 28 миллионов евро. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Торрес провел за «Барселону» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» достиг договоренностей с Кварацхелией.

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Ферран Торрес Хвича Кварацхелия Наполи Барселона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Антонио Конте
Іван Распутін Источник: El Nacional
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Saar
Норм заміна.
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