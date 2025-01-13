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13 января 2025, 13:24 |
429
0

Источник: воспитанник Шахтера сменил клуб в Европе

Андрей Коробенко перейдет из «Валмиеры» в «Лиепаю»

13 января 2025, 13:24 |
429
0
Источник: воспитанник Шахтера сменил клуб в Европе
ФК Валмиера. Андрей Коробенко

Украинский полузащитник латвийской «Валмиеры» Андрей Коробенко разорвал контракт со своим нынешним клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, следующим клубом 27-летнего футболиста станет «Лиепая» из того же чемпионата Латвии.

Отмечается, что игрок подпишет контракт, который будет действовать в течение одного сезона.

В 2024 году Андрей Коробенко провел 33 матча в чемпионате Латвии, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника донецкого «Шахтера» в 400 тысяч евро.

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Андрей Коробенко Валмиера Лиепая Шахтер Донецк чемпионат Латвии по футболу свободный агент трансферы расторжение контракта ТаТоТаке
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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