Источник: воспитанник Шахтера сменил клуб в Европе

Украинский полузащитник латвийской «Валмиеры» Андрей Коробенко разорвал контракт со своим нынешним клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, следующим клубом 27-летнего футболиста станет «Лиепая» из того же чемпионата Латвии.

Отмечается, что игрок подпишет контракт, который будет действовать в течение одного сезона.

В 2024 году Андрей Коробенко провел 33 матча в чемпионате Латвии, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника донецкого «Шахтера» в 400 тысяч евро.