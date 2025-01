Ожиданий не оправдал. Кирьос вылетел из Aus Open, проиграв 92-й ракетке

Австралийский шоумен Ник Кирьос завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025 по теннису.

В 1-м раунде Ник в трех сетах проиграл Джакобу Фернли (Великобритания, ATP 96) за 2 часа и 20 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Джакоб Фернли (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:3)

Это была первая встреча соперников. В середине второй партии Ник брал медицинский тайм-аут и, судя по дальнейшей его реакции, играл через боль.

Кирьос продолжит выступления на кортах Мельбурна в парном разряде, где сыграет в одной паре вместе с Танаси Коккинакисом.

Фарнли во 2-м раунде Aus Open встретится с французом Артуром Казо (АТР 78), который прошел 28-го сеяного Себастьяна Баэса.

