ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал

Жена футболиста «Динамо» Константина Вивчаренко, Алина, однозначно намекнула про клуб, в котором мечтает продолжить карьеру её муж.

Девушка на своей странице в Instagram опубликовала сторис с фотографией игрового комплекта мадридского «Реала», оставив подпись к фото:

«Малышарик будет рад! 🥺», – становится очевидным, за какой европейский клуб болеет левый защитник киевского «Динамо».

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Напомним, что пара поженилась осенью минувшего года.