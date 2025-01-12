ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Алина Вивчаренко опубликовала любопытное сторис
Жена футболиста «Динамо» Константина Вивчаренко, Алина, однозначно намекнула про клуб, в котором мечтает продолжить карьеру её муж.
Девушка на своей странице в Instagram опубликовала сторис с фотографией игрового комплекта мадридского «Реала», оставив подпись к фото:
«Малышарик будет рад! 🥺», – становится очевидным, за какой европейский клуб болеет левый защитник киевского «Динамо».
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Напомним, что пара поженилась осенью минувшего года.
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