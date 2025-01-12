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12 января 2025, 00:53 |
484
3

ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал

Алина Вивчаренко опубликовала любопытное сторис

12 января 2025, 00:53 |
484
3
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Instagram. Алина и Константин Вивчаренко

Жена футболиста «Динамо» Константина Вивчаренко, Алина, однозначно намекнула про клуб, в котором мечтает продолжить карьеру её муж.

Девушка на своей странице в Instagram опубликовала сторис с фотографией игрового комплекта мадридского «Реала», оставив подпись к фото:

«Малышарик будет рад! 🥺», – становится очевидным, за какой европейский клуб болеет левый защитник киевского «Динамо».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что пара поженилась осенью минувшего года.

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фото lifestyle Константин Вивчаренко Динамо Киев Реал Мадрид трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Dfkbvj
Боже, яке дебільне)))
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+1
Gargantua81
реал фарма
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0
Demid Romanchik
Если только Лунина трахнет
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0
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