Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Итальянский специалист близок к тому, чтобы потерять работу
Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время может быть уволен со своего поста, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес разъярен унизительным поражением «сливочных» в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5) и в целом недоволен выступлением команды в этом сезоне.
Отмечается, что у Анчелотти еще есть некоторое время, чтобы не только исправить результаты команды, но и вернуть ее идентичность на поле. Если специалисту не удастся этого сделать, то он будет уволен.
В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 19 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.
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