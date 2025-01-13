Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Испания
13 января 2025, 11:07 | Обновлено 13 января 2025, 11:38
3497
4

Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти

Итальянский специалист близок к тому, чтобы потерять работу

13 января 2025, 11:07 | Обновлено 13 января 2025, 11:38
3497
4
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время может быть уволен со своего поста, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес разъярен унизительным поражением «сливочных» в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5) и в целом недоволен выступлением команды в этом сезоне.

Отмечается, что у Анчелотти еще есть некоторое время, чтобы не только исправить результаты команды, но и вернуть ее идентичность на поле. Если специалисту не удастся этого сделать, то он будет уволен.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 19 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

По теме:
Кунде объяснил, как удаление Щенсны повлияло на Барселону в матче с Реалом
Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Теннис | 13 января 2025, 05:25 5
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне

Элина в двух сетах переиграла Сорану Кырстю в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии

Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12 января 2025, 12:01 21
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ

Александр Андриевский не должен был переходить в «Полесье»

ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12.01.2025, 22:07
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Футбол | 12.01.2025, 22:59
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Клуб УПЛ попытается подписать украинского легионера из чемпионата Англии
Футбол | 13.01.2025, 11:24
Клуб УПЛ попытается подписать украинского легионера из чемпионата Англии
Клуб УПЛ попытается подписать украинского легионера из чемпионата Англии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
главная проблема: не нашли замену Гроссу
Ответить
0
Bernard6-9
Давно пора
Ответить
0
Lulinnha
Алжирец уже приготовился. 
Ответить
0
Перець
Чекаєм на Зідана
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 4
Футбол
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 43
Футбол
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 2
Бокс
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем