Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти

Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время может быть уволен со своего поста, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес разъярен унизительным поражением «сливочных» в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5) и в целом недоволен выступлением команды в этом сезоне.

Отмечается, что у Анчелотти еще есть некоторое время, чтобы не только исправить результаты команды, но и вернуть ее идентичность на поле. Если специалисту не удастся этого сделать, то он будет уволен.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 19 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.