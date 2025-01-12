ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Забитым мячом отметился вингер Рафинья
12 января проходит финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
Игра проходит в саудовском городе Джидда.
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В первом тайме «Барселона» сумела довести счет до разгромных 4:1. Голами отметились Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Рафинья и Алехандро Бальде.
После третьего пропущенного мяча от каталонцев в кадр телетрансляции попало лицо звездного голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Вратарь выглядел шокированным и растерянным.
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны.
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