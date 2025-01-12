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  4. ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Испания
12 января 2025, 22:07 |
1805
6

ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны

Забитым мячом отметился вингер Рафинья

12 января 2025, 22:07 |
1805
6
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

12 января проходит финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Игра проходит в саудовском городе Джидда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме «Барселона» сумела довести счет до разгромных 4:1. Голами отметились Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Рафинья и Алехандро Бальде.

После третьего пропущенного мяча от каталонцев в кадр телетрансляции попало лицо звездного голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Вратарь выглядел шокированным и растерянным.

ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу эмоции фото Рафинья Диас Роберт Левандовски Ламин Ямал Алекс Бальде
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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COBA
Він думає, казала жінка дома залишись, нехай Лунін трохи попрацює))))
Ответить
+5
Макс Максов
А фото Луніна є?
Ответить
+5
Harun Bakircioğlu
А после пятого?
Ответить
+2
Сергей Гайдашов
Та може ну його на, хай може Лунін би бути стояв 
Ответить
+2
Dfkbvj
А після 4-го є його лице?
Ответить
+2
serhiy
Лунін тихенько посміхається )))
Ответить
0
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