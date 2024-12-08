Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами
В Эредевизе сыграли матчи 15-го тура
7 декабря состоялись 4 матча 15-го тура Эредевизи.
«Фейенорд» на выезде обыграл „Валвейк“ со счетом 3:2. Сначала игроки «Валвейка» открыли счет, сделал это Оскар Завада. Далее Яссин Укили отметился автоголом, чем сравнял счет в матче.
Во втором тайме Анис Мусса вывел «Фейенорд» вперед, но на 72-й минуте Укили уже исправился и забил гол в свои ворота (2:2). Но на 74-й минуте Игорь Пайшан вырвал победу для «Фейеноорда».
«Хоу Эхед Иглс» разгромил «Неймеген» со счетом 5:0. Здесь хет-триком отметился Оливер Эдвардсен.
Эредевизи. 15-й тур. 7 декабря
«Хоу Эхед Иглс» – «Неймеген» – 5:0
Голы: Эдвардсен, 5, 6, 25, Ллансана, 10, Джеймс, 58
«Спарта Роттердам» – «НАК Бреда» – 0:2
Голы: ван ден Берг, 45+3, Кемпер, 75
«Валвейк» – «Фейенорд» – 2:3
Голы: Завада, 12, Укили, 72, – Укили, 24 (автогол), Мусса, 49, Пайшан, 74
«Хераклес» – «Ситтард» – 2:2
Голы: Куленович, 15, Роскен, 59, - Да Круз, 21, Петерсон, 30
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