Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами

7 декабря состоялись 4 матча 15-го тура Эредевизи.

«Фейенорд» на выезде обыграл „Валвейк“ со счетом 3:2. Сначала игроки «Валвейка» открыли счет, сделал это Оскар Завада. Далее Яссин Укили отметился автоголом, чем сравнял счет в матче.

Во втором тайме Анис Мусса вывел «Фейенорд» вперед, но на 72-й минуте Укили уже исправился и забил гол в свои ворота (2:2). Но на 74-й минуте Игорь Пайшан вырвал победу для «Фейеноорда».

«Хоу Эхед Иглс» разгромил «Неймеген» со счетом 5:0. Здесь хет-триком отметился Оливер Эдвардсен.

Эредевизи. 15-й тур. 7 декабря

«Хоу Эхед Иглс» – «Неймеген» – 5:0

Голы: Эдвардсен, 5, 6, 25, Ллансана, 10, Джеймс, 58

«Спарта Роттердам» – «НАК Бреда» – 0:2

Голы: ван ден Берг, 45+3, Кемпер, 75

«Валвейк» – «Фейенорд» – 2:3

Голы: Завада, 12, Укили, 72, – Укили, 24 (автогол), Мусса, 49, Пайшан, 74

«Хераклес» – «Ситтард» – 2:2

Голы: Куленович, 15, Роскен, 59, - Да Круз, 21, Петерсон, 30