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  4. Бетис – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
07 декабря 2024, 18:31 |
71
0

Бетис – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видео голов 16-го тура Ла Лиги

07 декабря 2024, 18:31 |
71
0
Бетис – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».

Игра проходит на стадионе «Бэнито Вильямарин» в Севилье.

Счет в матче открыл звездный нападающий каталонцев Роберт Левандовский.

Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря

Бетис – Барселона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Левандовский, 39

ГОЛ! 0:1 Левандовский, 39

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Бетис Барселона Бетис - Барселона Ла Лига Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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