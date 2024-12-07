Испания07 декабря 2024, 18:31 |
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Бетис – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видео голов 16-го тура Ла Лиги
07 декабря 2024, 18:31 |
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7 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».
Игра проходит на стадионе «Бэнито Вильямарин» в Севилье.
Счет в матче открыл звездный нападающий каталонцев Роберт Левандовский.
Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря
Бетис – Барселона – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Левандовский, 39
ГОЛ! 0:1 Левандовский, 39
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