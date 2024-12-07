Удаление тренера и гол на 90+4. Барселона потеряла очки в матче Ла Лиги

Барселона в напряженном матче Ла Лиги сыграла вничью 2:2 с Бетисом. Каталонцы вели 2:1 благодаря голам Левандовски и Торреса, но соперник отыгрался на 90+4 минуте.

По ходу матча каталонцы остались без тренера Ханса-Дитера Флика, получившего красную карточку за матерные слова в адрес арбитра.

Барселона набирает 38 очков и опережает Реал на 5 пунктов, но у мадридцев два матча в запасе.

Чемпионат Испании. 16-й тур

Бетис – Барселона 2:2

Голы: Ло Чельсо, 68 (с пен), Диао, 90+4 – Левандовски, 39, Торрес, 82

Бетис: Фран, Сабали, Бартра, Льоренте, Перро (Руибал, 72), Флорес (Иско, 76), Алтимира, Авилья, Ло Чельсо, Аззаули, Виктор Роке (Диао, 77)

Барселона: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде (Форт, 88), Педри (Гави, 74), Касадо, Ямал, Ольмо (де Йонг, 60), Рафинья (Торрес, 60), Левандовски (Виктор, 74)