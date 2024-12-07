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Чемпионат Испании
Бетис
07.12.2024 17:15 – FT 2 : 2
Барселона
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Испания
07 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 07 декабря 2024, 19:59
2043
4

Удаление тренера и гол на 90+4. Барселона потеряла очки в матче Ла Лиги

Каталонцы не обыграли Бетис на выезде

07 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 07 декабря 2024, 19:59
2043
4
Удаление тренера и гол на 90+4. Барселона потеряла очки в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона в напряженном матче Ла Лиги сыграла вничью 2:2 с Бетисом. Каталонцы вели 2:1 благодаря голам Левандовски и Торреса, но соперник отыгрался на 90+4 минуте.

По ходу матча каталонцы остались без тренера Ханса-Дитера Флика, получившего красную карточку за матерные слова в адрес арбитра.

Барселона набирает 38 очков и опережает Реал на 5 пунктов, но у мадридцев два матча в запасе.

Чемпионат Испании. 16-й тур

Бетис – Барселона 2:2
Голы: Ло Чельсо, 68 (с пен), Диао, 90+4 – Левандовски, 39, Торрес, 82

Бетис: Фран, Сабали, Бартра, Льоренте, Перро (Руибал, 72), Флорес (Иско, 76), Алтимира, Авилья, Ло Чельсо, Аззаули, Виктор Роке (Диао, 77)

Барселона: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде (Форт, 88), Педри (Гави, 74), Касадо, Ямал, Ольмо (де Йонг, 60), Рафинья (Торрес, 60), Левандовски (Виктор, 74)

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Диао (Бетис).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Джованни Ло Чельсо (Бетис).
66’
Ханс-Дитер Флик (Барселона) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Барселона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Перець
Згадаємо пісню ,а помнишь как все начиналось
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+1
VovanSidorovi4
Вот и Флик спекся уже набранных очков, меньше чем у Хави.
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+1
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easterly
Наочний посібник гібридного футболу від бетіса. А наступну гру зіллють, як ньюкасл після гібриду з Ліверпулем) - сьогодні Бредфорду 2-4
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0
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