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Бетис
07.12.2024 17:15 – FT 2 : 2
Барселона
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Испания
07 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 19:59
629
0

Бетис – Барселона – 2:2. Гол на последних минутах. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги

07 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 19:59
629
0
Бетис – Барселона – 2:2. Гол на последних минутах. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Бэнито Вильямарин» в Севилье.

Счет в матче открыл звездный нападающий каталонцев Роберт Левандовский. Ло Чельсо с пенальти сравнял счет. А Феран Торрес на 82-й минуте снова вывел «Браэслону» вперед. На 90+4 минуте Ассане Диао забивает второй гол для «Бетиса».

Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря

Бетис – Барселона – 2:2

Гол: Ло Чельсо, 68 (пен), Диао, 90+4 – Левандовский, 39, Торрес, 82

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Левандовский, 39

ГОЛ! 1:1 Ло Чельсо, 68

ГОЛ! 1:2 Торрес, 82

ГОЛ! 2:2 Диао, 90+4

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Диао (Бетис).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Джованни Ло Чельсо (Бетис).
66’
Ханс-Дитер Флик (Барселона) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Бетис Барселона Бетис - Барселона Ла Лига Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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