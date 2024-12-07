Бетис – Барселона – 2:2. Гол на последних минутах. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги
7 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».
Игра прошла на стадионе «Бэнито Вильямарин» в Севилье.
Счет в матче открыл звездный нападающий каталонцев Роберт Левандовский. Ло Чельсо с пенальти сравнял счет. А Феран Торрес на 82-й минуте снова вывел «Браэслону» вперед. На 90+4 минуте Ассане Диао забивает второй гол для «Бетиса».
Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря
Бетис – Барселона – 2:2
Гол: Ло Чельсо, 68 (пен), Диао, 90+4 – Левандовский, 39, Торрес, 82
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Левандовский, 39
ГОЛ! 1:1 Ло Чельсо, 68
ГОЛ! 1:2 Торрес, 82
ГОЛ! 2:2 Диао, 90+4
События матча
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