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Чемпионат Испании
Бетис
07.12.2024 17:15 - : -
Барселона
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Испания
07 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:14
56
0

Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 7 декабря в 17:15 по Киеву

07 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:14
56
0
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Бетис

Команда продолжает играть под руководством Мануэля Пеллегрини. Но если сначала она прогрессировала, прибавляла, быстро добравшись до пятого места в Примере и взяв кубок, то потом с каждым годом сдавала позиции. Весной с немалым трудом огурцы опередили Вильярреал, финишировав седьмыми. В итоге они выступают сейчас в Лиге конференций, и, пройдя уверенно Кривбасс в квалификации, в основном раунде там испанцы впервые выиграли только в 3-м туре. В прошлый четверг с Млада-Болеслав даже проиграли. Не особенно впечатляют зелено-белые и в Примере, где у них практически поровну побед, ничьих и поражений. Причем в ноябре клуб из Севильи вообще не выигрывал. А Реалу Сосьедад и вовсе проиграли 0:2. Только в кубке наконец-то победили - 3:1 с неким Сант-Андреу.

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Барселона

Клуб сделал удачную ставку на Флика летом. Он превратил команду, что в прошлом сезоне вообще не выиграла ни единого трофея, в лидера Примеры, да и в Лиге чемпионов сине-гранатовые успешно стартовали, пусть и с оговоркой насчет поражения Монако. А ведь в межсезонье пришел один только Дани Ольмо, и с учетом того, скольких футболистов во главе с Гюндоганом пришлось отпустить, сложно говорить об усилении состава. Правда, восторги после побед над Реалом и Баварией сменились обеспокоенностью в ноябре: кулес до паузы на игры сборных уступили Сосьедаду, а после - растеряли в концовке преимущество в два гола перед Сельтой, ограничившись ничьей. Благо, что потом под руку в Лиге чемпионов попался Брест - Левандовски и компания разгромили дебютанта из Франции 3:0. Но в Примере все равно сначала на выходных проиграли еще и Лас-Пальмасу, и только потом была разгромлена Мальорка 5:1.

Статистика личных встреч

В 6 последних матчах бетикос не проиграли только однажды, в Суперкубке в 2023-м году. Но и там после серии пенальти дальше пошли каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. У гостей из Каталонии не будет проблем с мотивацией и концентрацией. Ставим на подопечных Флика с форой -1 гол (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Бетис
7 декабря 2024 -
17:15
Барселона
Фора Барселоны (-1) 1.90 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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