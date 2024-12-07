7 декабря на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Бетис

Команда продолжает играть под руководством Мануэля Пеллегрини. Но если сначала она прогрессировала, прибавляла, быстро добравшись до пятого места в Примере и взяв кубок, то потом с каждым годом сдавала позиции. Весной с немалым трудом огурцы опередили Вильярреал, финишировав седьмыми. В итоге они выступают сейчас в Лиге конференций, и, пройдя уверенно Кривбасс в квалификации, в основном раунде там испанцы впервые выиграли только в 3-м туре. В прошлый четверг с Млада-Болеслав даже проиграли. Не особенно впечатляют зелено-белые и в Примере, где у них практически поровну побед, ничьих и поражений. Причем в ноябре клуб из Севильи вообще не выигрывал. А Реалу Сосьедад и вовсе проиграли 0:2. Только в кубке наконец-то победили - 3:1 с неким Сант-Андреу.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Барселона

Клуб сделал удачную ставку на Флика летом. Он превратил команду, что в прошлом сезоне вообще не выиграла ни единого трофея, в лидера Примеры, да и в Лиге чемпионов сине-гранатовые успешно стартовали, пусть и с оговоркой насчет поражения Монако. А ведь в межсезонье пришел один только Дани Ольмо, и с учетом того, скольких футболистов во главе с Гюндоганом пришлось отпустить, сложно говорить об усилении состава. Правда, восторги после побед над Реалом и Баварией сменились обеспокоенностью в ноябре: кулес до паузы на игры сборных уступили Сосьедаду, а после - растеряли в концовке преимущество в два гола перед Сельтой, ограничившись ничьей. Благо, что потом под руку в Лиге чемпионов попался Брест - Левандовски и компания разгромили дебютанта из Франции 3:0. Но в Примере все равно сначала на выходных проиграли еще и Лас-Пальмасу, и только потом была разгромлена Мальорка 5:1.

Статистика личных встреч

В 6 последних матчах бетикос не проиграли только однажды, в Суперкубке в 2023-м году. Но и там после серии пенальти дальше пошли каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. У гостей из Каталонии не будет проблем с мотивацией и концентрацией. Ставим на подопечных Флика с форой -1 гол (коэффициент - 1,909).