Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура Ла Лиги 2024/25 7 декабря в 17:15
7 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Барселона.
Поединок пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
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Сейчас каталонцы с 37 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У ближайшего преследователя Реала 33 пункта и 1 игра в запасе.
Бетис с 20 пунктами располагается на 11-й позиции. Коллектив Мануэля Пеллегрини не побеждает в Ла Лиге на протяжении последних четырех поединков.
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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