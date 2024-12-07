7 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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Сейчас каталонцы с 37 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У ближайшего преследователя Реала 33 пункта и 1 игра в запасе.

Бетис с 20 пунктами располагается на 11-й позиции. Коллектив Мануэля Пеллегрини не побеждает в Ла Лиге на протяжении последних четырех поединков.

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.