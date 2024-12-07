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Чемпионат Испании
Бетис
07.12.2024 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 декабря 2024, 03:04 |
6
0

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура Ла Лиги 2024/25 7 декабря в 17:15

07 декабря 2024, 03:04 |
6
0
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона. Ламин Ямал

7 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сейчас каталонцы с 37 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У ближайшего преследователя Реала 33 пункта и 1 игра в запасе.

Бетис с 20 пунктами располагается на 11-й позиции. Коллектив Мануэля Пеллегрини не побеждает в Ла Лиге на протяжении последних четырех поединков.

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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