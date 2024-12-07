Черноморец – Кривбасс: видео голов (обновляется)

7 декабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Команды играют в Одессе на стадионе «Черноморец».

Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.

Черноморец – Кривбасс – 0:0

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