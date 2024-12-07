Украина. Премьер лига07 декабря 2024, 15:49 |
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Черноморец – Кривбасс: видео голов (обновляется)
7 деабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги
07 декабря 2024, 15:49 |
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7 декабря проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).
Команды играют в Одессе на стадионе «Черноморец».
Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.
Черноморец – Кривбасс – 0:0
Видео голов: (обновляется)
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