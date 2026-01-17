Украина. Премьер лига17 января 2026, 19:22 |
480
0
Динамо официально объявило об уходе игрока, который не нужен Костюку
Анхель Торрес продолжит карьеру в Турции
17 января 2026, 19:22 |
480
0
Киевское «Динамо» и турецкий «Эюпспор» достигли договоренности о трансфере колумбийского вингера Анхеля Торреса. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона, сообщает пресс-служба столичного гранда.
Анхель Торрес стал игроком «Динамо» в мае 2025 года и дебютировал за команду в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу сезона-2025/26 против «Эпицентра», который завершился победой киевлян со счетом 4:1.
Всего в составе «бело-синих» колумбиец провел два поединка, не отличившись результативными действиями.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 января 2026, 09:42 0
Александр считает, что Энтони вернется на ринг
Футбол | 17 января 2026, 00:03 58
Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Футбол | 17.01.2026, 16:13
Футбол | 17.01.2026, 16:42
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 14:38 7
15.01.2026, 23:00 5
17.01.2026, 08:20
15.01.2026, 22:18 13
16.01.2026, 09:21 14
17.01.2026, 12:42 2
16.01.2026, 13:17
Бокс