  4. Динамо официально объявило об уходе игрока, который не нужен Костюку
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 19:22 |
Анхель Торрес продолжит карьеру в Турции

17 января 2026, 19:22 |
ФК Динамо. Анхель Торрес

Киевское «Динамо» и турецкий «Эюпспор» достигли договоренности о трансфере колумбийского вингера Анхеля Торреса. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона, сообщает пресс-служба столичного гранда.

Анхель Торрес стал игроком «Динамо» в мае 2025 года и дебютировал за команду в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу сезона-2025/26 против «Эпицентра», который завершился победой киевлян со счетом 4:1.

Всего в составе «бело-синих» колумбиец провел два поединка, не отличившись результативными действиями.

По теме:
МИХАЙЛЕНКО: «Есть моменты, где тяжелее, чем обычно. Без этого вообще никак»
Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
ВИРТ: «Этот чемпионат – вообще трэш»
Динамо Киев трансферы Тарас Степаненко аренда игрока чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Эюпспор Анхель Торрес
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
