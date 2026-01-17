Динамо официально объявило об уходе игрока, который не нужен Костюку

Киевское «Динамо» и турецкий «Эюпспор» достигли договоренности о трансфере колумбийского вингера Анхеля Торреса. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона, сообщает пресс-служба столичного гранда.

Анхель Торрес стал игроком «Динамо» в мае 2025 года и дебютировал за команду в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу сезона-2025/26 против «Эпицентра», который завершился победой киевлян со счетом 4:1.

Всего в составе «бело-синих» колумбиец провел два поединка, не отличившись результативными действиями.