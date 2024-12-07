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Премьер-лига
Черноморец
07.12.2024 15:30 – FT 1 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 17:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:38
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Первыми пропустили, но победили. Кривбасс спокойно обыграл Черноморец

Команда из Кривого Рога продолжила свою серию без поражений, а Твердохлеб вновь забил

07 декабря 2024, 17:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:38
666
0
Первыми пропустили, но победили. Кривбасс спокойно обыграл Черноморец
ФК Кривбасс Кривой Рог

Одесский «Черноморец» после 15-го тура в турнирной таблице УПЛ занимал 13-е место с 12 очками. В четырех последних поединках «моряки» проиграли с общим счетом 2:9. Впрочем, на поединок с гостями из Кривого Рога подопечные Александра Бабича вышли, будучи уже 14-ми – немногим ранее «Левый Берег» обыграл ЛНЗ (3:1) и опередил одесситов.

«Кривбасс» шел 4-м, имея 25 пунктов после 14 встреч. Беспроигрышная серия команды в чемпионате составляла 6 матчей (4 победы, 2 ничьи). Турнирные показатели команд делали фаворитом встречи криворожский коллектив.

Он и начал встречу с позиции силы, сразу же установив свой контроль над мячом. Одесситы сосредоточились на обороне и явили хорошую организацию защитных действий. Борьбы на поле хватало, а вот моментов и ударов вовсе не было. Лишь на 17-й минуте состоялся первый точный удар в матче и возник он возле ворот... «Кривбасса» – Маханьков сыграл надежно после удара издали Сигеева. Вскоре Дибанго принял на себя удар Шпорна, а затем Попов после сольного прохода от центральной линии поля едва не забил, пустив мяч мимо левого нижнего угла.

В общем, доминировали гости, а моменты создавали хозяева. По такой игре они заслуженно на 34-й минуте повели в счете – Скиба пробил головой безупречно во время розыгрыша углового. 1:0.

Игроки «Кривбасса» тут же заметно прибавили в активности и через шесть минут получили право на 11-метровый – Кайо Гомес сыграл с нарушением правил против Кузыка. Илич с точки пробил без шансов для Рудько. 1:1.

По идеи, команды могли доиграть первый тайм, чтобы с новыми силами продолжить соперничество после отдыха. Но гости под самый занавес первой 45-минутки еще добавили и в компенсированное время во второй раз огорчили Рудько. Твердохлеб в контратаке подключил слева Микитишина, а тот выход один на один реализовал хладнокровно. 1:2.

После перерыва «моряки» активно вернулись в игру и уже на первых секундах второго тайма создали момент Попову, но тот пробил головой точно в руки Маханькову. Немногим позднее неточным ударом отметился Кайо Гомес, а на 64-й минуте из-за пределов штрафной к мячу опасно приложился Скиба – чуть неточно.

Гости пытались играть в том же ключе, как и до перерыва, что дало им перевес в счете. Верность курсу могла принести дивиденды на 70-й минуте, когда мог забить Кузык – Рудько среагировал. А через десять минут игроки «Кривбасса» в третий раз в матче добились успеха. Гол сделали Понедельник и Твердохлеб, который отличился в четвертом поединке подряд. Защитник идеально навесил, а полузащитник не менее отлично пробил головой в противоход Рудько.

3:1 – гости, по сути, сделали игру, после чего спокойно и уверенно довели ее до победы. К чести «моряков», они бились до последнего, но спастись в матче было выше их сил.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур

«Черноморец» – «Кривбасс» – 1:3

Скиба, 34 – Илич, 41 пенальти, Микитишин, 45+1, Твердохлеб, 80.

Хобленко, 39, Попов, 65, Шпорн, 88, Скиба, 88.

«Черноморец»: Рудько, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Кисель, Кайо Гомес (Пшеничнюк, 59), Белошевский, Сигеев (Габелок, 70), Шпорн (Жаржу Мозес, 88), Попов, Хобленко (Шевцов, 88).

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра (Романчук, 68), Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык (Ндомбази, 85), Твердохлеб (Хомченовский, 81), Шевченко (Бизимана, 46), Микитишин (Задерака, 68), Соса.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Черноморец» (г.Одесса)

ЧОРНОМОРЕЦ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Кривбасс
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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