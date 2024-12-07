7 декабря состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Команды сыграли в Одессе на стадионе «Черноморец». Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

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На 34-й минуте защитник хозяев Евгений Скиба вывел команду вперед. Еще до перерыва «Кривбасс» забил дважды и вернул себе преимущество. Точку в матче поставил полузащитник криворожского клуба Егор Твердохлеб, который забил на 80-й минуте. Этот гол стал для него седьмым в этом сезоне.

«Черноморец» проиграл пятый матч подряд – одеский клуб занимает 14-е место (12 баллов). «Кривбасс» набрал 28 баллов и разместился на четвертой позиции.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 7 декабря

Черноморец – Кривбасс – 1:3

Голы: Скиба, 34 – Илич, 40 (пен), Микитишин, 45+1, Твердохлеб, 80

Видеообзор матча:

Гол, 1:0! Скиба, 34 мин.

Гол, 1:1! Илич (пен), 40 мин.

Гол! 1:2, Микитишин, 45+1 мин.

Гол! 1:3, Твердохлеб, 80 мин.