Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Кривбасс – 1:3. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Черноморец
07.12.2024 15:30 – FT 1 : 3
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 18:08 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:09
1086
0

Черноморец – Кривбасс – 1:3. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор

7 декабря состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги

07 декабря 2024, 18:08 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:09
1086
0
Черноморец – Кривбасс – 1:3. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

7 декабря состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Команды сыграли в Одессе на стадионе «Черноморец». Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте защитник хозяев Евгений Скиба вывел команду вперед. Еще до перерыва «Кривбасс» забил дважды и вернул себе преимущество. Точку в матче поставил полузащитник криворожского клуба Егор Твердохлеб, который забил на 80-й минуте. Этот гол стал для него седьмым в этом сезоне.

«Черноморец» проиграл пятый матч подряд – одеский клуб занимает 14-е место (12 баллов). «Кривбасс» набрал 28 баллов и разместился на четвертой позиции.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 7 декабря

Черноморец Кривбасс 1:3

Голы: Скиба, 34 – Илич, 40 (пен), Микитишин, 45+1, Твердохлеб, 80

Видеообзор матча:

Гол, 1:0! Скиба, 34 мин.

Гол, 1:1! Илич (пен), 40 мин.

Гол! 1:2, Микитишин, 45+1 мин.

Гол! 1:3, Твердохлеб, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Хрвое Илич (Кривбасс).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Скиба (Черноморец).
По теме:
Карпаты – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Две желтые за три минуты. Верес остался в десяти против Карпат
ВИДЕО. Львов не остановить. Карпаты удваивают преимущество против Вереса
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс видео голов и обзор Евгений Скиба Хрвое Илич
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07 декабря 2024, 07:55 1
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт

Аргентинец продолжит соглашение с «Интер Майами» 

Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Бокс | 07 декабря 2024, 01:25 2
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что

Турки Аль-Шейх хочет организовать реванш с Джейком Полом

Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Бокс | 06.12.2024, 20:41
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Опубликованы стартовые составы на матч Карпаты – Верес
Футбол | 07.12.2024, 16:58
Опубликованы стартовые составы на матч Карпаты – Верес
Опубликованы стартовые составы на матч Карпаты – Верес
УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
Футбол | 07.12.2024, 15:56
УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 27
Футбол
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 42
Футбол
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
05.12.2024, 16:16 20
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
06.12.2024, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем