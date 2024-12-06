В шестнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 7 декабря, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Кривбасс». Хозяева поля, которые в прошлом туре проиграли «Александрии» 0:3, будут играть против «Кривбасса», который в последней игре победил «Полесье» 3:1.

Черноморец

Первый круг «Черноморец» завершил на минорной ноте, проиграв одному из лидеров чемпионата «Александрии» со счетом 0:3, где уже на 29 минуте матча при счете 0:1 «моряки» остались вдевятером, и главный тренер одесситов Александр Бабич готов был забрать свою команду с поля. Но все же оба коллектива доиграли поединок, в котором в конце концов «моряки» пропустили еще 2 мяча.

Если брать результат команды в целом, то в первой части УПЛ подопечные Александра Бабича завоевали 12 очков, три раза одержав победу и столько же встреч завершив вничью. Среди положительных моментов для «моряков» можно выделить супер-гол 18-летнего Пшеничнюка и довольно приличные матчи против «Руха» и «Шахтера».

Теперь одесситы готовятся к последнему домашнему поединку в этом календарном году против непростого соперника, который находится на четвертой строчке. А учитывая, что у «моряков» не могут сыграть два ключевых игрока, «Черноморцу» будет не так просто одержать положительный результат.

Поединок против «Кривбасса» пропустят Иван Петряк и капитан команды Богдан Бутко, отбывающие дисквалификацию.

Кривбасс

Что касается криворожцев, то после проигрыша «Динамо» команда Юрия Вернидуба выдала беспроигрышную серию из 6 матчей в чемпионате. И отдельно к себе внимание привлек Егор Твердохлеб, в прошлом матче оформивший хет-трик в ворота «Полесья». Тем самым полузащитник помог «Кривбассу» взять реванш у «волков» за кубковое поражение. Что примечательно, за последние три матча хавбек криворожцев забил 5 голов, а до этого в активе у него был только 1 забитый мяч (кстати, в ворота «Черноморца»). Таким образом, Твердохлеб является лучшим бомбардиром команды и, к тому же, стал четвертым игроком криворожского клуба, кому удавалось забить трижды за матч.

Заглянем теперь в турнирную таблицу, где «Кривбасс» после первого круга идет на 4 месте с 25 очками. И к предстоящему поединку с «Черноморцем» команда подходит в статусе фаворита, но удастся ли команде Вернидуба доказать это на деле, что именно криворожцы – фавориты, покажет уже игра.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 42 раза. 18 матчей завершились победой «Черноморца», 15 побед на счету «Кривбасса» и в 9 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 53:43 в пользу «моряков». В первом круге игра завершилась минимальной викторией криворожцев, где победный мяч забил Егор Твердохлеб.

Прогноз на противостояние

«Черноморец» проводит последний матч на домашней арене в этом году. Поэтому неудивительно, что одесситы, несмотря на потерю двух игроков основы, будут биться до последней минуты, чтобы получить три очка и начать выбираться из низов турнирной таблицы. Однако в соперниках у «моряков» «Кривбасс», который сейчас находится на подъеме и продолжает подбираться к лидерам турнирной таблицы. Обе команды будут полны решимости играть на победу, а нашим прогнозом станет ничья.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Лацабидзе, Удод, Билошевский, Янаков, Шпорн, Габелок, Кайо Гомес, Хобленко

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Бизимана, Кузык, Шевченко, Твердохлеб, Задерака, Соса