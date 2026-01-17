Главный преследователь Баварии, неожиданный гость в топ-3 Бундеслиги

Боруссия Дортмунд в матче чемпионата Германии упустила перевес в два гола, но все же обыграла Санкт-Паули со счетом 3:2 благодаря голу на 90+6 минуте.

Дортмундская команда остается второй в таблице, но отстает от Баварии уже на 8 очков при игре в запасе для мюнхенцев.

Интересно, что на третье место поднялся Хоффенхайм, который обыграл Байер 1:0.

Чемпионат Германии. 18-й тур

Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули 3:2

Голы: Брандт, 45, Адейеми, 54, Джан, 90+6 (с пен) – Сандс, 62 – Джонс, 73

Гамбург – Боруссия Менхенгладбах 0:0

Хоффенхайм – Байер 1:0

Голы: Бергер, 9

Вольфсбург – Хайденхайм 1:1

Голы: Йенц, 90 – Бек, 45

Кельн – Майнц 2:1

Голы: Аче, 57, 86 – Белл, 29

Турнирная таблица