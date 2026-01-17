Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Главный преследователь Баварии, неожиданный гость в топ-3 Бундеслиги
17 января 2026, 19:05 | Обновлено 17 января 2026, 19:36
Боруссия Д выиграла, успех Хоффенхайма

Главный преследователь Баварии, неожиданный гость в топ-3 Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Боруссия Дортмунд в матче чемпионата Германии упустила перевес в два гола, но все же обыграла Санкт-Паули со счетом 3:2 благодаря голу на 90+6 минуте.

Дортмундская команда остается второй в таблице, но отстает от Баварии уже на 8 очков при игре в запасе для мюнхенцев.

Интересно, что на третье место поднялся Хоффенхайм, который обыграл Байер 1:0.

Чемпионат Германии. 18-й тур

Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули 3:2
Голы: Брандт, 45, Адейеми, 54, Джан, 90+6 (с пен) – Сандс, 62 – Джонс, 73

Гамбург – Боруссия Менхенгладбах 0:0

Хоффенхайм – Байер 1:0
Голы: Бергер, 9

Вольфсбург – Хайденхайм 1:1
Голы: Йенц, 90 – Бек, 45

Кельн – Майнц 2:1
Голы: Аче, 57, 86 – Белл, 29

Турнирная таблица

По теме:
РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл за Шальке и Байер, нашел новый клуб
Результативная ничья в Бремене. Айнтрахт на 90+4 спасся от поражения
Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Майнц Кельн Гамбург Хоффенхайм Байер Вольфсбург Хайденхайм Бундеслига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
