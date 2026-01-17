Главный преследователь Баварии, неожиданный гость в топ-3 Бундеслиги
Боруссия Д выиграла, успех Хоффенхайма
Боруссия Дортмунд в матче чемпионата Германии упустила перевес в два гола, но все же обыграла Санкт-Паули со счетом 3:2 благодаря голу на 90+6 минуте.
Дортмундская команда остается второй в таблице, но отстает от Баварии уже на 8 очков при игре в запасе для мюнхенцев.
Интересно, что на третье место поднялся Хоффенхайм, который обыграл Байер 1:0.
Чемпионат Германии. 18-й тур
Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули 3:2
Голы: Брандт, 45, Адейеми, 54, Джан, 90+6 (с пен) – Сандс, 62 – Джонс, 73
Гамбург – Боруссия Менхенгладбах 0:0
Хоффенхайм – Байер 1:0
Голы: Бергер, 9
Вольфсбург – Хайденхайм 1:1
Голы: Йенц, 90 – Бек, 45
Кельн – Майнц 2:1
Голы: Аче, 57, 86 – Белл, 29
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Красные дьяволы» убедительно сыграли в дерби, одержав первую победу под руководством Каррика.
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»