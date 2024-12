ФОТО. «Мбаппе – футболист, который уничтожил Реал Мадрид». Мем-обзор

Килиан Мбаппе в очередной раз стал антигероем матча при участии «Реала» – на этот раз французский нападающий не реализовал пенальти в матче против «Атлетика», а команда проиграла 2:1.

Мы сделали для вас короткий мем-обзор очередной неудачи Килиана, который после трансфера в Мадрид не оправдывает ожиданий:

«Два футбиста, которые уничтожили «Реал Мадрид»»;

«Он отклонил предложение «Реала» 3 раза за 7 лет. Он использовал их, чтобы договориться о лучшей зарплате. Он получает исторический подписной бонус. Он уничтожает атмосферу в раздевалке и разделяет фанов Мадрида. Килиан Мбаппе – лучшее приобретение «Барселоны» в этом сезоне»;

«Килиан Мбаппе – тайный агент, все логично 😂»;

«Мбаппе — секретный агент, посланный Месси, чтобы разрушить «Реал Мадрид» изнутри. Месси, я не был знаком с твоей игрой 😂😂»;

«Килиан Мбаппе побьет рекорды в «Реале». Список рекордов»:

