«Я люблю этот клуб». Лидер Барселоны сделал откровенное заявление
Рафинья доволен своими выступлениями в составе каталонцев
Лидер каталонской «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями от разгромной победы «сине-гранатовых» над «Мальоркой» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги (5:1), где бразилец оформил дубль.
Поцелуй эмблемы – это способ показать, что я чувствую в этом клубе. Я люблю этот клуб. Я в лучшей форме за всю свою карьеру. Я не хочу останавливаться. Я хочу сделать гораздо больше для «Барселоны», – сказал Рафинья.
В настоящее время «Барселона» занимает первое место в испанской Ла Лиге. Подопечные Флика набрали 37 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
Ранее свое мнение по поводу матча против «Мальорки» высказал главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.
🔵🔴 Raphinha: “Kissing the badge is a way of showing what I feel for this club. I love this club”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2024
“I’m in the best form of my career. I don’t wanna stop. I want to do much more for Barça”. pic.twitter.com/4Whi08hXoW
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