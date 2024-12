«Я люблю этот клуб». Лидер Барселоны сделал откровенное заявление

Лидер каталонской «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями от разгромной победы «сине-гранатовых» над «Мальоркой» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги (5:1), где бразилец оформил дубль.

Поцелуй эмблемы – это способ показать, что я чувствую в этом клубе. Я люблю этот клуб. Я в лучшей форме за всю свою карьеру. Я не хочу останавливаться. Я хочу сделать гораздо больше для «Барселоны», – сказал Рафинья.

В настоящее время «Барселона» занимает первое место в испанской Ла Лиге. Подопечные Флика набрали 37 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Ранее свое мнение по поводу матча против «Мальорки» высказал главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.

🔵🔴 Raphinha: “Kissing the badge is a way of showing what I feel for this club. I love this club”.



“I’m in the best form of my career. I don’t wanna stop. I want to do much more for Barça”. pic.twitter.com/4Whi08hXoW