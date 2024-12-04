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Испания
04 декабря 2024, 18:46 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:50
1128
0

«Я люблю этот клуб». Лидер Барселоны сделал откровенное заявление

Рафинья доволен своими выступлениями в составе каталонцев

04 декабря 2024, 18:46 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:50
1128
0
«Я люблю этот клуб». Лидер Барселоны сделал откровенное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Лидер каталонской «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями от разгромной победы «сине-гранатовых» над «Мальоркой» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги (5:1), где бразилец оформил дубль.

Поцелуй эмблемы – это способ показать, что я чувствую в этом клубе. Я люблю этот клуб. Я в лучшей форме за всю свою карьеру. Я не хочу останавливаться. Я хочу сделать гораздо больше для «Барселоны», – сказал Рафинья.

В настоящее время «Барселона» занимает первое место в испанской Ла Лиге. Подопечные Флика набрали 37 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Ранее свое мнение по поводу матча против «Мальорки» высказал главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.

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Рафинья Диас Мальорка Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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