Впечатляющая статистика атаки Барселоны в сезоне 2024/25

3 декабря в 16-м туре испанской Ла Лиги состоялся матч между «Мальоркой» и «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Майорка-Сон-Муа» и завершилась со счетом 5:1 в пользу «каталонцев». Рафинья отметился дублем, все остальные (Ферран Торрес, Френки де Йонг, Ведат Мурики, Пау Виктор) забили по одному голу.

В этом сезоне трио нападающих «блауграна» показывают невероятную игру как в чемпионате, так и на европейской арене. Сейчас Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги (15 голов) и Лиги Чемпионов (7 голов), Ламин Ямал является лучшим ассистентом лиги (9 ассистов), а Рафинья является лучшим в чемпионате по количеству результативных действий (19 Г+А).

Ла Лига

Левандовски: 15 матчей, 15 голов (1-е место), 2 ассиста.

Ямал: 14 матчей, 5 голов, 9 ассистов (1-е место).

Рафинья: 16 матчей, 11 голов (2-е место), 8 ассистов (2-е место).

Лига Чемпионов

Левандовски: 5 матчей, 7 голов (1-е место).

Ямал: 4 матча, 1 гол, 1 ассист.

Рафинья: 5 матчей, 5 голов (4-е место), 2 ассиста.

Благодаря своей атаке Барселона занимает первое место в лиге с 37 очками после 16 сыгранных матчей, в Лиге Чемпионов – 3-е место с 12 очками в 5 поединках.