Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впечатляющая статистика атаки Барселоны в сезоне 2024/25
Испания
04 декабря 2024, 15:17 |
121
0

Впечатляющая статистика атаки Барселоны в сезоне 2024/25

Трио Барселоны демонстрирует невероятную игру во всех турнирах

04 декабря 2024, 15:17 |
121
0
Впечатляющая статистика атаки Барселоны в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 16-м туре испанской Ла Лиги состоялся матч между «Мальоркой» и «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Майорка-Сон-Муа» и завершилась со счетом 5:1 в пользу «каталонцев». Рафинья отметился дублем, все остальные (Ферран Торрес, Френки де Йонг, Ведат Мурики, Пау Виктор) забили по одному голу.

В этом сезоне трио нападающих «блауграна» показывают невероятную игру как в чемпионате, так и на европейской арене. Сейчас Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги (15 голов) и Лиги Чемпионов (7 голов), Ламин Ямал является лучшим ассистентом лиги (9 ассистов), а Рафинья является лучшим в чемпионате по количеству результативных действий (19 Г+А).

Ла Лига

  • Левандовски: 15 матчей, 15 голов (1-е место), 2 ассиста.
  • Ямал: 14 матчей, 5 голов, 9 ассистов (1-е место).
  • Рафинья: 16 матчей, 11 голов (2-е место), 8 ассистов (2-е место).

Лига Чемпионов

  • Левандовски: 5 матчей, 7 голов (1-е место).
  • Ямал: 4 матча, 1 гол, 1 ассист.
  • Рафинья: 5 матчей, 5 голов (4-е место), 2 ассиста.

Благодаря своей атаке Барселона занимает первое место в лиге с 37 очками после 16 сыгранных матчей, в Лиге Чемпионов – 3-е место с 12 очками в 5 поединках.

По теме:
«Пишу это без твоего разрешения». Жена Цыганкова обратилась к мужу
Барбастро – Эспаньол – 2:0. Сенсация в Кубке Испании. Видео голов
«Самая большая ошибка в жизни». Во Франции оценили карьеру Мбаппе
Барселона Рафинья Диас Ламин Ямал Роберт Левандовски Ла Лига Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04 декабря 2024, 07:49 0
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри

Поединок состоится 21 декабря 2024 года

Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства
Олимпийские игры | 04 декабря 2024, 11:18 6
Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства
Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства

Ирина Горбачева частично подтвердила информацию СМИ

Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
ДЕВУШКА ДНЯ. Она мотивирует забивать Рэшфорда больше. Грэйс Роза Джексон
Футбол | 04.12.2024, 14:27
ДЕВУШКА ДНЯ. Она мотивирует забивать Рэшфорда больше. Грэйс Роза Джексон
ДЕВУШКА ДНЯ. Она мотивирует забивать Рэшфорда больше. Грэйс Роза Джексон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 18
Футбол
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10 1
Футбол
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23 1
Бокс
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
02.12.2024, 15:52 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем