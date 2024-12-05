Арне СЛОТ: «Как бы это ни было обидно, думаю, 3:3 – закономерный результат»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результативную ничью против «Ньюкасла» (3:3).

«Трудно говорить о таких матчах. Это игры для болельщиков, а для тренеров – сплошные нервы. Во втором тайме мы играли очень хорошо, но первый провалили.

Как бы это ни было обидно, думаю, 3:3 – закономерный результат.

Соперник действовал очень хорошо, ловил нас на наших ошибках. Только во втором тайме мы смогли играть в свой футбол, но даже тогда пропустили.

Нельзя не отметить игру Мохамеда Салаха. Когда нам это нужно, он всегда забивает», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом», а Мохамед Салах отметился дублем.