Арне СЛОТ: «Как бы это ни было обидно, думаю, 3:3 – закономерный результат»
В матче 14-го тура «Ливерпуль» сыграл в результативную ничью с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результативную ничью против «Ньюкасла» (3:3).
«Трудно говорить о таких матчах. Это игры для болельщиков, а для тренеров – сплошные нервы. Во втором тайме мы играли очень хорошо, но первый провалили.
Как бы это ни было обидно, думаю, 3:3 – закономерный результат.
Соперник действовал очень хорошо, ловил нас на наших ошибках. Только во втором тайме мы смогли играть в свой футбол, но даже тогда пропустили.
Нельзя не отметить игру Мохамеда Салаха. Когда нам это нужно, он всегда забивает», – отметил главный тренер «Ливерпуля».
В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом», а Мохамед Салах отметился дублем.
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