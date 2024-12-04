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WTA
04 декабря 2024, 07:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 07:44
5608
0

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму

Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ

04 декабря 2024, 07:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 07:44
5608
0
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Instagram. Александра Олейникова

2 декабря украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) выиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Флорианополисе (Бразилия) у «нейтралки» Алевтины Ибрагимовой (WTA 321) со счетом 6:4, 6:0.

После завершения встречи организаторы соревнований обратились к украинке со странной просьбой – сменить форму на дальнейшие матчи на этом турнире. Причина – присутствие нашивки ее сайта Drones4UA.org, на котором происходит сбор средств на помощь ВСУ. Подобное размещение противоречит правилам WTA.

Олейникова опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о произошедшей ситуации:

«Друзья,

Все вы знаете, что я уже длительное время занимаюсь проектом Drones4Ua в команде с другими игроками, и выступаю на турнирах ITF i WTA в форме с логотипом сайта нашего проекта, благодаря чему мы неоднократно собирали средства на помощь украинским защитникам.

Но после моей вчерашней победы на [турнире] WTA 125 над спортсменкой-агрессором, представленной в «нейтральном» статусе, руководство WTA в лице супервайзера заставило меня сменить форму на следующие матчи.

На это нет никаких оснований, поскольку наш проект не является политическим, мы не занимаемся поставкой оружия (поскольку дроны, несмотря на их помощь армии, это НЕ оружие, они являются мультифункциональными и купить их можно в онлайн магазине), а также мы НЕ являемся благотворительной организацией (и конкретно сам веб-сайт является моей собственностью).

Наш проект является просто объединением спортсменов для информирования иностранных друзей о ситуации и потребностях в Украине, а также помощи нашим военным, но мы НЕ благотворительная организация.

Мы не согласны с позицией WTA. Также стоит помнить, что украинские теннисистки являются пострадавшими жертвами российской агрессии, поэтому очень разочаровывает, что нас ограничивают даже в возможности говорить о страданиях нас и нашей страны, и поиска помощи.

В то же время, поскольку правила WTA написаны таким образом и настолько неконкретизированы, что оспорить их де-факто невозможно, мы готовы принять вызов и подстроить презентацию нашего проекта под стандарты WTA.

Ждите очень скорое обновление, а drones4ua будет продолжать помогать нашим Героям».

4 декабря Олейникова продолжит выступления на 125-тысячнике в Бразилии. В 1/8 финала она встретится с Майей Хвалинской (Польша, WTA 158). Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

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WTA Флорианополис российско-украинская война Александра Олейникова игровая форма дроны
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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