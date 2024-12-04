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  4. Александра Олейникова – Майя Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 декабря 2024, 07:37 |
53
0

Александра Олейникова – Майя Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Флорианополисе

04 декабря 2024, 07:37 |
53
0
Александра Олейникова – Майя Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

4 декабря украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Флорианополисе (Бразилия).

В 1/8 финала украинка сыграет против седьмой сеяной Майи Хвалинской (Польша, WTA 158). Поединок состоится 1-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

В четвертьфинале победительница противостояния сыграет либо против Франциски Жорже, либо против Майяр Шериф.

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом игры...

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WTA Флорианополис Александра Олейникова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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