Олейникова удачно стартовала на турнире WTA 125 в Бразилии, выбив россиянку

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Флорианополисе, Бразилия.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтралку» Алевтину Ибрагимову (WTA 321) за 1 час и 12 минут.

WTA 125 Флорианополис. Грунт. 1/16 финала

Алевтина Ибрагимова [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

В 1/8 финала Олейникова сыграет против победительницы противостояния Майя Хвалинская – Анджела Фита Болуда.

Олейникова продолжает «южноамериканское турне». В ноябре она выступила на соревнованиях идентичной категории в Колине и Буэнос-Айресе. В Чили она добралась до 2-го раунда основы из квалификации, а в столице Аргентины уступила в единственном матче отбора.