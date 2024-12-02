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  4. Олейникова удачно стартовала на турнире WTA 125 в Бразилии, выбив россиянку
WTA
02 декабря 2024, 22:39 |
95
0

Олейникова удачно стартовала на турнире WTA 125 в Бразилии, выбив россиянку

Александра выиграла у Алевтины Ибрагимовой в 1-м раунде соревнований в Флорианополисе

02 декабря 2024, 22:39 |
95
0
Олейникова удачно стартовала на турнире WTA 125 в Бразилии, выбив россиянку
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Флорианополисе, Бразилия.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтралку» Алевтину Ибрагимову (WTA 321) за 1 час и 12 минут.

WTA 125 Флорианополис. Грунт. 1/16 финала

Алевтина Ибрагимова [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

В 1/8 финала Олейникова сыграет против победительницы противостояния Майя Хвалинская – Анджела Фита Болуда.

Олейникова продолжает «южноамериканское турне». В ноябре она выступила на соревнованиях идентичной категории в Колине и Буэнос-Айресе. В Чили она добралась до 2-го раунда основы из квалификации, а в столице Аргентины уступила в единственном матче отбора.

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WTA Флорианополис Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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