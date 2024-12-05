Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем

Римская «Рома» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.

По информации итальянских СМИ, «Рома» недовольна спадом в игре украинского нападающего Артема Довбика, который не забивает пять матчей подряд. В январское трансферное окно «волки» планируют приобрести нападающего «Эвертона» Бету, который должен навязать конкуренцию Довбику, или даже и заменить его.

В этом сезоне Бету провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист. Ранее сообщалось, что Джакомо Распадори станет конкурентом для Артема Довбика в «Роме».