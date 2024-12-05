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  4. Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Италия
05 декабря 2024, 02:11 |
381
0

Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем

Бету должен стать новобранцем римского клуба

05 декабря 2024, 02:11 |
381
0
Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Бету

Римская «Рома» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.

По информации итальянских СМИ, «Рома» недовольна спадом в игре украинского нападающего Артема Довбика, который не забивает пять матчей подряд. В январское трансферное окно «волки» планируют приобрести нападающего «Эвертона» Бету, который должен навязать конкуренцию Довбику, или даже и заменить его.

В этом сезоне Бету провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист. Ранее сообщалось, что Джакомо Распадори станет конкурентом для Артема Довбика в «Роме».

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Эвертон Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Дмитро Олійник Источник
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