Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Бету должен стать новобранцем римского клуба
Римская «Рома» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.
По информации итальянских СМИ, «Рома» недовольна спадом в игре украинского нападающего Артема Довбика, который не забивает пять матчей подряд. В январское трансферное окно «волки» планируют приобрести нападающего «Эвертона» Бету, который должен навязать конкуренцию Довбику, или даже и заменить его.
В этом сезоне Бету провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист. Ранее сообщалось, что Джакомо Распадори станет конкурентом для Артема Довбика в «Роме».
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