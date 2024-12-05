5 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 1/8 финала кубка Италии, в котором «Лацио» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда в 2023-м году стала вице-чемпионом страны. Но на том уровне она не смогла удержаться, а Маурицио Сарри, недавний герой половины Рима, был уволен по ходу розыгрыша. В итоге все-таки получилось в концовке опередить на один балл Фиорентину в споре за 7-е место. Это позволило отправиться в Лиге Европы, где много получается - впрочем, там Барони, новый наставник, дает практику на поле резервистам, что не мешает добиваться хороших результатов. Основная обойма орлов сосредоточена на борьбе в Серии А за максимально высокие места. Поначалу у небесно-голубых плохо получалось - после пяти туров было по две победы и поражения. Но осенью удалось набрать обороты и много выигрывать. Тем неожиданней было поражение в прошлом туре от Пармы - новичок дивизиона обыграл одного из лидеров 3:1.

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Наполи

Клуб в прошлом сезоне провалились куда глобальнее в прошлом сезоне, чем их нынешний соперник из столицы. Долгожданное скудетто обернулось тем, что в прошлом сезоне чемпион рухнул на десятое место, оставшись вообще без еврокубков. Из этой ямы гранд, из которого еще и Осимхен сбежал в Галатасарай, вытаскивать амбициозный проект вызвался Антонио Конте. Впрочем, как обычно, он привел ряд новичков, среди которых, конечно же, был и Лукаку. Начиналось все с нулевой ничьей в кубке и 0-3 от скромной Вероны, но потом партенопеи начали выигрывать у львиной части соперников, забравшись на первое место в Серии А. Ноябрь, правда, начался с разгромных 0:3 от Наполи, но потом закончили 1:1 в Милане с чемпионом, Интером, а дальше обыграли Рому. Справились и с Торино - там тоже закончили минимальными, но достаточными 1:0.

Статистика личных встреч

У лациале две победы и ничья в трех последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают минимальное преимущество играющим дома орлам. Но в любом случае от пары не ждут обилия голов - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).