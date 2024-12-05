5 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Лацио и Наполи.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала, 5 декабря

Лацио – Наполи – 3:1

Голы: Нослин, 32, 41, 50 – Симеоне, 36

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Нослин, 32 мин.

ГОЛ! 1:1 Симеоне, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Нослин, 41 мин.

ГОЛ! 3:1 Нослин, 50 мин.