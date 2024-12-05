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  4. Лацио – Наполи – 3:1. Как Нослин в Кубке хет-трик оформил. Видео голов
Кубок Италии
Лацио
05.12.2024 22:00 – FT 3 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:55
61
1

Лацио – Наполи – 3:1. Как Нослин в Кубке хет-трик оформил. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии 2024/25

05 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:55
61
1
Лацио – Наполи – 3:1. Как Нослин в Кубке хет-трик оформил. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Лацио и Наполи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала, 5 декабря

Лацио – Наполи – 3:1

Голы: Нослин, 32, 41, 50 – Симеоне, 36

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Нослин, 32 мин.

ГОЛ! 1:1 Симеоне, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Нослин, 41 мин.

ГОЛ! 3:1 Нослин, 50 мин.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Лацио).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Лацио).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Лацио).
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видео голов и обзор хет-трик Лацио Наполи Лацио - Наполи Джованни Симеоне Кубок Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Лаціале!!!!
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